МАДРИД, 29 июн – РИА Новости. Испания будет принимать мигрантов из Германии, сообщил премьер Педро Санчес.

В пятницу в Брюсселе, где проходил саммит ЕС, состоялась трёхсторонняя встреча немецкого канцлера Ангелы Меркель, Педро Санчеса и премьера Греции Алексиса Ципраса.

"Испанское правительство всегда демонстрировало солидарность – мы приняли Aquarius, принимаем лодки (с мигрантами – ред.), которые прибывают к берегам Испании. Но мы хотим быть ответственными и в вопросе вторичных миграционных потоков. Надо усилить эту политическую связь между двумя правительствами. Нам не чужда ситуация в Германии", — заявил Санчес на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Германия, по его словам, согласилась не только "покрывать расходы на переправку мигрантов" в Испанию, но и "предоставить финансовую поддержку Испании как внешней границе ЕС".

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.

Ситуация с Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания. Часть мигрантов пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня.