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В мире

CNN узнал, что Трамп хочет заключить с Путиным сделку по Сирии

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© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Jorge Silva, pool

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен на встрече с Владимиром Путиным достичь договоренностей, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Об этом сообщил CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
По данным телеканала, Трамп обсуждал этот вопрос на встрече в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II.

Согласно плану Вашингтона, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им покинуть регион.

Трамп также ожидает, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам.

Вытеснение Ирана из Сирии — ключевая часть плана президента США по "выходу из Сирии", отметили источники.

Встреча в Хельсинки

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Американский лидер заявил, что было бы "замечательно", если бы он "поладил" с Путиным.

"Миру нужно начать ладить друг с другом", — заявил он.

Также Трамп выразил надежду, что встреча с Путиным в Хельсинки снизит напряженность в отношениях и положит начало конструктивному сотрудничеству. Как сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс, американский президент надеется, что саммит позволит сделать мир лучше и повысит уровень безопасности.

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Обращение неверующего, или "А все-таки они встретятся"
Представитель Белого дома вновь подчеркнула, что Трамп уверен в отсутствии вмешательства в выборы со стороны России.

Отвечая на вопрос журналистов, потребует ли президент США от российского коллеги вернуть Крым Украине, Уолтерс сказала, что не будет забегать вперед.

В свою очередь, конгрессмен-демократ Адам Шифф опасается, что встреча президентов США и России в Хельсинки станет ударом по НАТО и "подарком для Кремля". По его мнению, Трамп на встрече должен открыто выступить против "вмешательства" Москвы в американские выборы.

"Но я боюсь, что вместо этого саммит окажется очередным ударом по НАТО и нашим союзникам и станет подарком для Кремля", — цитирует заявление конгрессмена газета Washington Post.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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А вдруг они договорятся? Почему Запад пугает встреча Путина и Трампа
В России также прокомментировали предстоящую встречу.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что после саммита последует активный диалог на других уровнях. По его мнению, эта назрела уже давно, Москва приветствует решение Вашингтона о проведении встречи.

"Когда мы о чем-то договариваемся, то мир спокойнее дышит", — добавил Небензя.

По его словам, "президенту Трампу очень сложно было согласиться на эту встречу с учетом внутренней ситуации в стране".

Путин и Трампа встречались ранее дважды: год назад на полях G20 в июле в Гамбурге, затем во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Горбачев выступил за то, чтобы встреча Путина и Трампа стала основательной
Двусторонняя встреча лидеров на этот раз не привязана к международным мероприятиям, поэтому предстоящий саммит можно считать первым полноформатным.

Жесткая позиция Трампа

Как считает эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский, Трамп попытается продемонстрировать жесткую позицию по отношению к России, рассчитывая на отклик американской аудитории.

"Трамп захочет продемонстрировать американской общественности, что он не креатура Путина, которую привели к власти в США", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча Путина и Трампа улучшит ситуацию в политике, считают в Хельсинки
По его мнению, сирийский вопрос будет далеко не главным в диалоге двух лидеров.

Эксперт полагает, что стороны также обсудят вопросы, связанные с оружием массового уничтожения, с ДРСМД.

"Россия готова к многосторонним форматам, полностью открыта для любых конструктивных предложений, которые не будут сопровождаться невыполнимыми условиями", — заключил Офицеров-Бельский.

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