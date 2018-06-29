"Сделка по Сирии" – главная тема встречи Путина и Трампа? Мнение эксперта

Американские СМИ сообщают о планах Дональда Трампа заключить с Владимиром Путиным "сделку по Сирии". Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik поделился мнением, будет ли этот вопрос основным в ходе встречи президентов США и России.

Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным для договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Трамп на этой неделе обсуждал вопрос выхода США из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II. Собеседники телеканала сообщили, что, согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им покинуть регион.

Как сообщается, Трамп также ожидает, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам. Вытеснение Ирана из Сирии является ключевой частью плана президента США по "выходу из Сирии", отметили источники.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Как считает эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский, президент США в ходе встречи попытается продемонстрировать жесткую позицию по отношению к России, рассчитывая на отклик американской аудитории.

"Заявления, которые делает Дональд Трамп перед любого рода переговорами, при всем к нему уважении, не нужно воспринимать всерьез. Это, скорее, его выработавшийся стиль. Он всегда перед переговорами ведет себя, с одной стороны, жестко, а с другой – обещает некие прорывы. И в этот раз, конечно, Трамп захочет продемонстрировать американской общественности, что он – не креатура Путина, которую привели к власти в США. Нам все это может показаться достаточно странными фантазиями, но в США это обсуждают на полном серьезе. Поэтому, конечно, Трампу придется продемонстрировать жесткую позицию по отношению к России", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.

По его мнению, сирийский вопрос будет далеко не главным в диалоге двух лидеров.

"У переговоров есть позитивная перспектива. И у президентов с некоторым запозданием может наладиться личный контакт, может появиться взаимопонимание в целом ряде вопросов, которые требуют обсуждения. Вопросы достаточно серьезные. Это могут быть вопросы, связанные с оружием массового уничтожения, с ДРСМД и так далее. В этом списке сирийский вопрос – отнюдь не на первых позициях хотя бы по той причине, что там задействовано огромное количество стран. Россия готова к многосторонним форматам, полностью открыта для любых конструктивных предложений, которые не будут сопровождаться невыполнимыми условиями", – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.



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