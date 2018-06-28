Представители МВД Франции обсудят с мясниками "веганский террор"

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. Представители французской федерации мясников встретятся со службами МВД Франции в следующий вторник, чтобы обсудить ситуацию с нападениями со стороны веганов, сообщил РИА Новости представитель федерации.

"У нас состоится встреча со службами министерства внутренних дел в следующий вторник", — отметил собеседник агентства.

Ранее глава федерации мясников Жан-Франсуа Гияр направил обращение в адрес МВД с просьбой предоставить полицейскую защиту от веганов. В своём письме он отмечает, что на протяжении нескольких месяцев мясники в разных регионах Франции подвергаются нападению и угрозам.

"Мы рассчитываем на ваши службы и поддержку всего правительства, чтобы как можно скорее прекратить физическое, вербальное и моральное насилие, с которым встречаемся мы, честные профессионалы", — отмечается в обращении главы ассоциации.

Атаки на мясников Гияр называет одной из форм террора.

РИА Новости пока не располагает комментарием МВД Франции.