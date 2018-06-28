Генсек НАТО ожидает на саммите признания прогресса Грузии на пути в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути в альянс и выражена готовность продолжать оказывать поддержку этой стране.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе.

"Я ожидаю, что лидеры, которые соберутся на саммит НАТО в июле, признают прогресс, который осуществляет Грузия, ясно выразят намерение продолжать политическую и практическую поддержку Грузии", — заявил Столтенберг, который прибыл на саммит ЕС в Брюсселе для обсуждения совместных оборонных проектов.

Грузия имеет все необходимое для членства в НАТО, заявлял ранее генеральный секретарь альянса.

В марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть организация на своем сайте внесла правку по Украине, которая зафиксировала изменение официальной позиции Украины о том, что страна хочет добиваться членства в НАТО. Также в марте президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству (ПДЧ) страны в альянсе.