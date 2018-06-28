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Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила безвизовый режим с Китаем

(обновлено: 17:13 28.06.2018)
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© Fotolia / HappyAlexГород Минск. Архивное фотоГород Минск. Архивное фото
© Fotolia / HappyAlex

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила на заседании в четверг законопроект о ратификации межправительственного соглашения между Белоруссией и Китаем о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, передает корреспондент РИА Новости.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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В соответствии с документом, подписанном в китайском Циндао в июне 2018 года, граждане одной страны смогут въезжать, пребывать на территории государства другой стороны или следовать через нее транзитом без визы сроком до 30 дней, но не более 90 дней в календарном году. Соглашение должно вступить в силу через 30 дней после выполнения сторонами процедур ратификации и взаимного уведомления друг друга.

Ранее нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение. После одобрения соответствующего законопроекта верхней палатой этот документ должен еще подписать президент.

"Реализация соглашения позволит существенно увеличить поток туристов из Китая в Беларусь и станет одним из факторов развития туристической инфраструктуры нашей страны. Соглашение будет способствовать развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в области политических, экономических, хозяйственных, гуманитарных, культурных, научных связей между Беларусью и КНР",— пояснил замглавы МИД Белоруссии Евгений Шестаков, представляя законопроект.

Посол России в Белоруссии Александр Суриков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По его словам, "положение соглашения, касающееся безвизовых поездок, не является основанием для трудоустройства граждан на территории обоих государств, обучения, занятий журналистской и иной деятельностью, требующей предварительного разрешения от заинтересованных органов". Документ также не ограничивает право каждой из сторон отказать во въезде на свою территорию нежелательному лицу. При этом каждая из сторон сохраняет за собой право полностью или частично приостановить действие соглашения в интересах государственной безопасности и общественного порядка.

Представитель МИД подчеркнул, что международных правовых препятствий для ратификации законопроекта не имеется, а реализация соглашения не повлечет негативных последствий в финансовой, политической и экономической сфере. В Минске не ожидают возражений со стороны интеграционных партнеров в связи с данным соглашением, поскольку оно было обсуждено в рамках ШОС.

В конце июня сообщалось, что китайская сторона проинформировала о планах в течение двух недель завершить процедуру ратификации документа.

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