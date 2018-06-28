Во Франции сняли обвинения с Керимова

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Все обвинения, предъявленные во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову, сняты, сообщил РИА Новости его адвокат Никита Сычев.

"Комментировать не буду. Паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернут", — сказал юрист.

С ноября прошлого года Керимов находился под следствием во Франции. Его обвиняли в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Свою вину россиянин не признал.

Сенатора отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, при этом его свобода была ограничена.

В частности, ему запретили покидать территорию департамента Приморские Альпы.

В начале декабря залог повысили до 40 миллионов евро.