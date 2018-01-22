Керимов заявил, что считает себя невиновным

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский сенатор Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что ему удастся это доказать и в скором времени вернуться домой, сообщила пресс-служба Совета Федерации после встречи Керимова со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

"Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину", — говорится в сообщении.

Российский сенатор Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности, ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.