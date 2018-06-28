Россия обвинила Великобританию в подкупе участников ОЗХО

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия считает нелегитимным решение расширить мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Великобритания и ее партнёры подкупали некоторых участников организации при голосовании, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата", — сказала она.

По словам Захаровой, в результате политических манипуляций, а также прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа со стороны Лондона и других государств удалось принять "одиозный проект решения".

Накануне участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, против — 24.