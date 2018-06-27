Участники спецсессии ОЗХО одобрили расширение мандата организации

ГААГА (Нидерланды), 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге в среду, по предварительным подсчетам, проголосовали за предложенный Великобританией проект решения, предусматривающий расширение мандата ОЗХО, сообщил сообщил журналистам представитель делегации РФ.
"По предварительным подсчетам резолюция принята", — сообщил представитель делегации.
The @OPCW voted through the UK Decision co-sponsored by 30 States that will now allow it not just to say when chemical weapons are used but by whom— Peter Wilson (@PeterWilson) 27 июня 2018 г.
An overwhelming majority to restore the taboo against CW
82 voted for
24 against#CSPSS4 #NoToChemicalWeapons pic.twitter.com/PSIvrzqavq
Позднее постпред Великобритании Питер Уилсон в своем аккаунте в Twitter сообщил результаты голосования: в поддержку проекта документа выступили 82 делегации, 24 — против.
Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия началась Гааге накануне.
В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможных отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери. Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония.