Участники спецсессии ОЗХО одобрили расширение мандата организации

ГААГА (Нидерланды), 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге в среду, по предварительным подсчетам, проголосовали за предложенный Великобританией проект решения, предусматривающий расширение мандата ОЗХО, сообщил сообщил журналистам представитель делегации РФ.

"По предварительным подсчетам резолюция принята", — сообщил представитель делегации.

The @OPCW voted through the UK Decision co-sponsored by 30 States that will now allow it not just to say when chemical weapons are used but by whom



An overwhelming majority to restore the taboo against CW



82 voted for

24 against#CSPSS4 #NoToChemicalWeapons pic.twitter.com/PSIvrzqavq — Peter Wilson (@PeterWilson) 27 июня 2018 г.

Позднее постпред Великобритании Питер Уилсон в своем аккаунте в Twitter сообщил результаты голосования: в поддержку проекта документа выступили 82 делегации, 24 — против.

Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия началась Гааге накануне.

Во вторник Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом и настояли на проведении обсуждения и голосования. Также российская делегация, опираясь на правила организации, потребовала обсуждения каждой поправки. В среду все поправки были отклонены по итогам голосования.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможных отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери. Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония.