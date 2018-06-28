ВСУ за полчаса выпустили по Горловке более 25 снарядов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики за полчаса выпустили по окраинам подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка 26 танковых и артиллерийских снарядов, сообщил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее представитель администрации Горловки сообщил РИА Новости, украинские силовики начали обстрел окраин города. Представитель ДНР в СЦКК заявлял, что в результате обстрела повреждены три дома.

"В течение получаса силовики выпустили по окраинам Горловки 21 танковый снаряд и пять снарядов калибром 122 миллиметра", — сказал собеседник агентства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.