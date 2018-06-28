Трамп назвал возможные сроки и место встречи с Путиным

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным "примерно" во время поездки в Европу, сообщает агентство Рейтер. Американский лидер добавил, что переговоры могут состояться после саммита НАТО и, возможно, пройдет в Хельсинки.

По словам Трампа, он намерен обсудить с российским президентом Сирию и Украину.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что по закрытым каналам уже давно обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа. По его словам, о времени и месте проведения двустороннего саммита объявят в четверг.

В среду Путин в конце встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с ним ему важна и он будет к ней готовиться.

Поддержка Керри

Американские политики прокомментировали предстоящую встречу и предположили, какие темы могут затронуть лидеры двух стран.

Так, экс-госсекретарь США Джон Керри выразил поддержку проведению встречи между Трампом и Путиным и подчеркнул важность взаимодействия двух стран. Он отметил большую работу, которую проделала Россия по иранской ядерной сделке, Парижскому соглашению, декларированию химического оружия в Сирии и другим вопросам.

При этом бывший госсекретарь подчеркнул, что встреча Трампа и Путина пройдет на фоне изоляции США от союзников после саммита G7 и выхода Вашингтона из сделки с Ираном по ядерной программе. Керри полагает, что такая ситуация может поставить Трампа в невыгодное положение в ходе двусторонних переговоров.

В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп и Путин могут обсудить экономические отношения, передает агентство Блумберг.

По его словам, Трамп также может затронуть тему "вмешательства России" в американские выборы, российские действие на Украине и в Сирии и другие "чувствительные" вопросы, добавляет агентство.

Прорыва не будет

Директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института Ричард Вайц полагает, что прорыва от предстоящего саммита ждать не стоит. Эксперт считает, что у американского президента фактически связаны руки по отношению к России и конгресс не позволит Трампу пойти на определенные шаги, в частности, по вопросу санкций.

Кроме того, как отметил Вайц, союзники США также могут затруднить стремление Трампа вернуть Россию в G8.

При этом повестка переговоров будет весьма широкой: Трамп и Путин, скорее всего, обсудят вопрос КНДР и возможность сотрудничества по этой тематике, заключил Вайц.

Консультативная встреча

Как отметил член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин, после этой встречи станет понятен общий тон отношений.

"Первая встреча двух президентов тоже была в июле, то есть закладывается определенная традиция. Я думаю, это будет консультативная встреча", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, эта встреча интересна тем, что Трамп сейчас оказался более свободным, внутри страны он уже более активно проводит свою политику, снизился накал бесполезных нападок на него.