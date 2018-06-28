Политолог о встрече Путина и Трампа: важно согласовать позиции

Президент США Дональд Трамп обозначил сроки и место встречи с президентом России Владимиром Путиным. Политолог Владимир Зорин в эфире радио Sputnik поделился мнением, чем будет полезна встреча двух лидеров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным "примерно" во время поездки в Европу, сообщает агентство Reuters. Американский лидер добавил, что встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО и, возможно, пройдет в Хельсинки. По его словам, он намерен обсудить с российским президентом Сирию и Украину.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что по закрытым каналам уже давно обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа. По его словам, о времени и месте проведения двустороннего саммита объявят в четверг, 28 июня. В среду Владимир Путин в конце встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с ним ему важна и он будет к ней готовиться.

В эфире радио Sputnik член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин высказал мнение, что после этой встречи станет понятен общий тон отношений.

"Первая встреча двух президентов тоже была в июле, то есть закладывается определенная традиция. Я думаю, это будет консультативная встреча. Очень важно согласовать позиции. Оба лидера сильны, они владеют ситуацией, имеют свою позицию. Так что им важно увидеться, чтобы понимать, куда идет мир. Любые темы возможны. Главное, мы сможем понять, что это: начало большого диалога, или, наоборот, ситуация, которая покажет, что большого смысла в таких встречах нет. Я оптимист и считаю, что эта встреча интересна тем, что Трамп сейчас оказался более свободным, внутри страны он уже более активно проводит свою политику, снизился накал бесполезных нападок на него. То есть, повторюсь, я думаю, что встреча очень важна и полезна, прежде всего, как консультативная для прояснения позиций", – сказал Владимир Зорин.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

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