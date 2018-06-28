В Алма-Ате горит три тысячи квадратных метров складов

АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Площадь пожара на складских помещениях в микрорайоне "Кайрат" на окраине Алма-Аты, по предварительным данным, составляет около 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.

Столб густого черного дыма, поднимающийся от места пожара, хорошо виден за много километров, его шлейф накрыл значительную часть города с населением около 2 миллионов человек.

"В 06.03 (03.03 мск) по адресу Турксибский район, микрорайон Кайрат, 282, произошло загорание складских помещений ангарного типа на предварительной площади 3 тысячи квадратных метров", — сказал Иманкулов.

По его данным, в ликвидации пожара принимают участие 75 сотрудников и 20 единиц техники городской службы пожаротушения. Ранее сообщалось, что для тушения пожара с воздуха планируется задействовать вертолет.