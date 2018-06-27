Британия выделит Украине средства на борьбу с "российской дезинформацией"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на международной конференции по реформам на Украине в Копенгагене, Дания. 27 июня 2018

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на международной конференции по реформам на Украине в Копенгагене, Дания. 27 июня 2018

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лондон выделит Киеву пять миллионов фунтов (около 416 миллионов рублей) на борьбу с "российской дезинформацией", сообщается на сайте МИД Великобритании.

В общей сложности глава Министерства иностранных дел страны Борис Джонсон утвердил выделение Украине 35 миллионов фунтов (около 2,9 миллиарда рублей).

"Мы делаем это потому, что это необходимо для будущей безопасности и процветания Украины, и потому, что это необходимо для сохранения наших европейских ценностей, нашей безопасности и нашего процветания", — заявил Джонсон.

Отмечается, что Британия также готова помогать Украине в развитии проектов, направленных на реформу институтов страны и борьбу с коррупцией.

Ранее Совет Евросоюза окончательно одобрил выделение Украине финансовой помощи на сумму до миллиарда евро в обмен на проведение Киевом ряда реформ, список которых еще предстоит согласовать.