Совет Евросоюза одобрил выделение Украине миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму до миллиарда евро при выполнении Киевом определенных условий, говорится в Twitter Cовета.

Мера направлена на покрытие финансовых потребностей Украины, поддержку экономической стабилизации и программу структурных реформ, уточняется в сообщении. Она также прошла согласование в Европарламенте. В поддержку этого предложения проголосовали 527 депутатов, против — 124.

Эти деньги дополнят средства, выделяемые МВФ и "другими донорами", и должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что предстоит официальное подписание документов об оказании поддержки, оно ожидается в июле. Затем ЕС и Украина должны будут согласовать меморандум о взаимопонимании, где зафиксируют условия, которые страна должна будет выполнять для получения кредитов. © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Олейник: миллиард от ЕС для коррупционеров в Киеве – на полдня "работы" Финпомощь планируют перечислить в течение двух с половиной лет двумя траншами. Средства выделят в обмен на реализацию Киевом определенных реформ, список которых еще предстоит согласовать.

Предыдущая программа помощи

Предыдущая программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году.

Из этой суммы Киев получил 1,2 миллиарда в обмен на проведение реформ. Последний транш Еврокомиссия, как распорядитель программы, не предоставила, поскольку власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.

Борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от Брюсселя.