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Экономика

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине миллиарда евро

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (278)
12:5626.06.2018
(обновлено: 13:40 26.06.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фотоФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму до миллиарда евро при выполнении Киевом определенных условий, говорится в Twitter Cовета.

Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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ЕП призвал Украину создать антикоррупционный суд до выделения финпомощи
Мера направлена на покрытие финансовых потребностей Украины, поддержку экономической стабилизации и программу структурных реформ, уточняется в сообщении. Она также прошла согласование в Европарламенте. В поддержку этого предложения проголосовали 527 депутатов, против — 124.

Эти деньги дополнят средства, выделяемые МВФ и "другими донорами", и должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что предстоит официальное подписание документов об оказании поддержки, оно ожидается в июле. Затем ЕС и Украина должны будут согласовать меморандум о взаимопонимании, где зафиксируют условия, которые страна должна будет выполнять для получения кредитов.

Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Олейник: миллиард от ЕС для коррупционеров в Киеве – на полдня "работы"
Финпомощь планируют перечислить в течение двух с половиной лет двумя траншами. Средства выделят в обмен на реализацию Киевом определенных реформ, список которых еще предстоит согласовать.

Предыдущая программа помощи

Предыдущая программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году.

Из этой суммы Киев получил 1,2 миллиарда в обмен на проведение реформ. Последний транш Еврокомиссия, как распорядитель программы, не предоставила, поскольку власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.

Борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от Брюсселя.

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Экономика
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Хотел было поздравить, но не озвучены те условия. А дьявол, он ведь прячется в мелочах. Это всем давно известно. Как бы и снова сочувствовать не пришлось, некоторым образом.
13:16
26.06.2018
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Дмитрий 72
Если бы дурака не валяли, уже десять раз бы сами заработали этот несчастный миллиард, клоуны, цитата Лаврова.
13:41
26.06.2018
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Исландия
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Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
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