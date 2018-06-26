Совет Евросоюза одобрил выделение Украине миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму до миллиарда евро при выполнении Киевом определенных условий, говорится в Twitter Cовета.
Эти деньги дополнят средства, выделяемые МВФ и "другими донорами", и должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах.
Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что предстоит официальное подписание документов об оказании поддержки, оно ожидается в июле. Затем ЕС и Украина должны будут согласовать меморандум о взаимопонимании, где зафиксируют условия, которые страна должна будет выполнять для получения кредитов.
Предыдущая программа помощи
Предыдущая программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году.
Из этой суммы Киев получил 1,2 миллиарда в обмен на проведение реформ. Последний транш Еврокомиссия, как распорядитель программы, не предоставила, поскольку власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.
Борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от Брюсселя.