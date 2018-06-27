Вернуть алименты: суд встал на сторону обманутого женой казахстанца

АСТАНА, 27 июн – РИА Новости. Суд в Костанае рассмотрел дело гражданина Казахстана, который спустя несколько лет узнал, что воспитывает чужого ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.
После развода мужчина не только ежемесячно выплачивал алименты на содержание ребенка, но и поддерживал с малышкой отношения — общался, забирал к себе на выходные.
В декабре 2017 года бывшая жена рассказала о предстоящем новом замужестве и попросила его отказаться от ребенка. Мужчина засомневался, действительно ли это его родная дочь. Анализ ДНК показал, что сомнения были не напрасны: настоящим отцом оказался другой человек.
Вскрывшаяся правда стала потрясением не только для мужчины, но и для его родителей, которые, разумеется, за эти годы успели привязаться к внучке.
Однако в суде стороны смогли примириться: мужчина отказался от своих требований, а его бывшая жена обязалась выплатить ему сумму необоснованного обогащения в размере 502 тысяч тенге (около 1,5 тысяч долларов).
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