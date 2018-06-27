Пушков объяснил, почему Совету Европы не стоит выдвигать России ультиматум

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о "последнем сроке" для выплаты взносов России.

По его словам, организации не следует выдвигать России "крайних сроков" и ультиматумов, поскольку инициаторами острейшего кризиса в отношениях между Россией и СЕ стала не Москва, а Страсбург. В связи с этим сенатор посоветовал Ягланду обратиться с подобными требованиями к другим странам.

"Ультиматумы и крайние сроки для снятия санкций с России надо ставить Украине и ее союзникам в ПАСЕ", — написал Пушков в Twitter.

Ранее генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации. Он также добавил, что сделал "все от него зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему".