Пушков объяснил, почему Совету Европы не стоит выдвигать России ультиматум

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о "последнем сроке" для выплаты взносов России.
"Ультиматумы и крайние сроки для снятия санкций с России надо ставить Украине и ее союзникам в ПАСЕ", — написал Пушков в Twitter.
Ранее генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации. Он также добавил, что сделал "все от него зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему".