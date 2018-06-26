Пушков назвал уязвимые стороны политики Меркель

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции и позиция по вопросу мигрантов являются наиболее уязвимыми сторонами политики канцлера Германии Ангелы Меркель, считает сенатор Алексей Пушков.

"ФРГ теряет 7,5 миллиарда евро в год от санкций в адрес России, на нее приходится 40% всех потерь ЕС. И лишь чтобы убедиться, что санкции не дают результата", — написал Пушков в твиттере.

По мнению сенатора, антироссийские меры наряду с миграционной политикой Германии делают Берлин уязвимым на фоне непростых отношений с США.

Европейский союз ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за ситуации на юго-востоке Украины. В июне Совет ЕС продлил действие ограничительных мер до середины 2019 года. После ввода санкций Россия приняла ответные меры, а также взяла курс на импортозамещение. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговор на языке санкций контрпродуктивен.