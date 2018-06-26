В НАТО не раскрыли деталей "частных дискуссий" Порошенко и Столтенберга

БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. В НАТО подтвердили состоявшийся во вторник телефонный разговор генсека альянса Йенса Столтенберга и украинского президента Петра Порошенко, не раскрыв деталей "частных дискуссий".
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел сегодня телефонный разговор с президентом Петром Порошенко. Разумеется, мы не будем вдаваться в подробности частных дискуссий", — сказал РИА Новости чиновник альянса.
При этом он напомнил, что по вопросу присутствия Порошенко на саммите в июле генсек альянса уже высказывался в июне, сообщив тогда, что "президент Украины приглашен на саммит НАТО", но "мы еще не определились с конкретными форматами встреч".
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе.