Представитель Эрдогана предложил американскому конгрессмену заткнуться

АНКАРА, 26 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган не нуждается в поздравлениях от ведущего демократа в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адама Шиффа, и предложил ему "заткнуться".

Так он ответил на твит Шиффа, в котором тот призвал не поздравлять Эрдогана с победой на президентских выборах, так как она стала возможной лишь "путем уничтожения оппозиции, арестов, насилия и подавления свободы прессы".

"Президент Эрдоган, конечно, не нуждается в ваших поздравлениях, Адам Шифф. Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться", — написал Калын.

В Турции 24 июня прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Соперниками действующего президента Эрдогана, выдвинутого правящей Партией справедливости и развития, стали Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Селахаттин Демирташ от прокурдской Партии демократии народов, Мераль Акшенер от Хорошей партии, Темель Карамоллаоглу от Партии счастья и Догу Перинчек от партии "Родина".

По данным обработки 99,9% бюллетеней, Эрдоган победил с результатом 52,6%, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, получившая 42,6%. Националистическая Партия национального движения набрала 11,1%, таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,7% голосов и 344 из 600 мест в парламенте.