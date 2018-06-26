Южная Корея и КНДР вместе изучат пути модернизации железных дорог

ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Южная Корея и КНДР договорились о создании совместной рабочей группы по изучению проекта модернизации на двух участках железных дорог корейских государств, передало во вторник информационное агентство Рёнхап.

В пограничном пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами делегации на уровне заместителей министров условились, что уже 24 июля на северокорейский участок западной железной дороги будет направлена делегация Южной Кореи для совместной оценки проекта.

Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД), что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через территорию КНДР.

В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, однако потом смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле этого года лидеры двух корейских государств на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.

Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем. Как сообщил ранее РИА Новости генеральный секретарь Координационного Совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, Россия полностью готова к соединению Транссиба с Транскорейской железнодорожной магистралью и ожидает политического решения властей КНДР и Южной Кореи.