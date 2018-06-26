Южная Корея и КНДР вместе изучат пути модернизации железных дорог

ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Южная Корея и КНДР договорились о создании совместной рабочей группы по изучению проекта модернизации на двух участках железных дорог корейских государств, передало во вторник информационное агентство Рёнхап.
Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД), что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через территорию КНДР.
В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, однако потом смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле этого года лидеры двух корейских государств на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.