В Совфеде заявили о готовности противостоять действиям США в Арктике

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия продолжит осуществлять меры по противодействию укреплению США в Арктике, в число которых входит создание баз и укрепрайонов в регионе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам, что США должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень, в частности, возможно, увеличить присутствие береговой охраны.

"Для России уже несколько лет очевидно, что наши партнеры — а по сути, недруги — будут ввести активные усилия по укреплению в Арктике. Поэтому Россия уже предпринимает целый ряд усилий, в том числе по линии Минобороны, в число которых входит создание в регионе баз и укрепрайонов", — заявил Серебренников.

"Россия готова к таким действиям США", — добавил сенатор.

При этом сенатор выразил надежду на то, что все действия в Арктике США будут осуществлять в рамках международного права.

"Мы надеемся, что все же разум восторжествует и наши оппоненты не будут делить там шкуру неубитого медведя, что все будет совершаться в рамках международного права", — подчеркнул Серебренников.