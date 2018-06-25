Основной соперник Эрдогана на выборах поздравил его с победой

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Основной соперник президента Турции Тайипа Эрдогана на президентских выборах 24 июня Мухаррем Индже поздравил его по телефону с победой, сообщила в понедельник администрации турецкого лидера.

Ранее Индже заявил, что принимает итоги выборов, хотя и считает их нечестными.

"Кандидат в президенты Турции от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с результатом на выборах 24 июня ", — говорится в сообщении администрации Эрдогана в Twitter.

На досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в минувшее воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,9% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%,Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 100% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 344 из 600 мест в парламенте.