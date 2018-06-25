Мэй поздравила Эрдогана с победой на выборах, сообщил источник

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила по телефону президента Турции Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах 24 июня, лидеры договорились о встрече на полях саммита НАТО в Брюсселе, намеченном на 11 июля, сообщил в понедельник РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй, которая поздравила его с победой на президентских выборах 24 июня. Она выразила удовлетворение возможностью работать вместе с Эрдоганом и развивать двусторонние отношения. Лидеры договорились о встрече на полях саммита НАТО в июле в Брюсселе", — сказал собеседник агентства.

На досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в минувшее воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,9% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%,Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 100% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 344 из 600 мест в парламенте.