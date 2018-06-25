В Катаре здания окрасили в цвета флага Турции в честь победы Эрдогана

ДОХА, 25 июн — РИА Новости. Администрация ряда гостиниц в столице Катара включила подсветку в цветах турецкого флага по случаю победы Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции, передает корреспондент РИА Новости.

Такую подсветку использовали популярная гостиница "Шератон", расположенная на набережной Дохи, и гостиница "Торш" в виде факела, которая считается визитной карточкой Катара.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, которого Эрдоган поддержал после введения блокады эмирата со стороны соседних стран, направив в Катар военных для защиты от возможного вторжения Саудовской Аравии и продовольственную помощь, поспешил одним из первых поздравить турецкого президента с победой на выборах. Катарское информационное агентство в сообщении о звонке эмира Эрдогану назвало его "братом", которому Аль Тани пожелал удачи и успехов на его посту, а турецкому народу — большего прогресса и процветания.

После обработки 99,7% бюллетеней Эрдоган побеждает на выборах главы государства с 52,6% голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набирает 30,6%.