Основной соперник Эрдогана Индже заявил, что принимает результаты выборов

Кандидат в президенты Турции Мухаррема Индже на митинге своих сторонников в Анкаре. 6 июня 2018

Кандидат в президенты Турции Мухаррема Индже на митинге своих сторонников в Анкаре. 6 июня 2018

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Основной соперник победившего на президентских выборах в Турции Тайипа Эрдогана — Мухаррем Индже — заявил, что он принимает их итоги, хотя и считает прошедшие выборы нечестными.

"Если 15 миллионов меня поддержали сегодня, то, значит, скоро меня поддержат 30 миллионов. Господин Эрдоган, не ведите себя, как глава партии. Вы отныне президент всех граждан страны. Если бы я стал президентом, я бы так и поступил. Это были полностью нечестные выборы, но я принимаю их результаты", — сказал Инжде журналистам.

Он отметил, что новая президентская система для Турции представляет большую опасность. "Передача власти в руки одного человека — это большой риск для страны. Турция перешла к режиму одного человека. Мы продолжим объединять наш народ", — добавил Индже.

На досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,2% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,5% по итогам обработки 99,6% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает 53,6% голосов и 343 из 600 мест в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,6%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,0%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,7 % голосов.