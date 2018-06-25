Переговоры между Афганистаном и "Талибаном"* пройдут 28 июня, сообщают СМИ

БАКУ, 25 июн – РИА Новости. Мирные переговоры между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан"* пройдут 28 июня в Баку, сообщило в понедельник агентство АПА со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее телеканал 1TV сообщил, что премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла призвал радикальное движение "Талибан"* начать мирные переговоры с правительством после согласия на временное перемирие в стране.

"Двадцать восьмого июня в Баку состоится заседание Международной координационной группы по Афганистану. В ходе встречи будут проведены мирные переговоры между официальными лицами Афганистана и "Талибаном"*. Афганистан на заседании представит заместитель министра иностранных дел Хикмет Халил Карзай. От "Талибана"* на встрече примут участие представители по переговорам", — передает агентство.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. В субботу власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"*, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

*Террористическая организация, запрещенная в России