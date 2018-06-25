Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах‍

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствует своих сторонников в Анкаре. 24 июня 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствует своих сторонников в Анкаре. 24 июня 2018

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его переизбрания на пост президента Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Р.Т. Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны", — говорится в сообщении.