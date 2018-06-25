Израиль ищет подходящую площадку для "Евровидения-2019"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн – РИА Новости. Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат будут участвовать в конкурсе на проведение "Евровидения", которое должно состояться в 2019 году в Израиле.

Сообщения об этом появились на израильских информационных каналах со ссылкой на чиновника в министерстве финансов. По словам источника, представители израильской корпорации телерадиовещания "Кан" — ответственной за организацию песенного праздника — запросили от 16 до 22 миллионов долларов на его проведение.

Первоначально планировалось, что "Евровидение-2019" должно состояться в Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре после победы израильтянки Неты Барзилай на нынешнем конкурсе в столице Португалии написал в Twitter: "В следующем году – в Иерусалиме!".

Но на недавней встрече в Женеве руководство конкурса "Евровидение" в лице Европейского вещательного союза (EBU) дало понять представителям израильской корпорации телерадиовещания, что предпочли бы другой город.

Как предположил в разговоре с РИА Новости известный в Израиле композитор и продюсер Роман Алексеев, на администрацию конкурса сейчас оказывается значительное закулисное давление как со стороны ближайших соседей Израиля, которые не хотят видеть Иерусалим израильской столицей, так и со стороны некоторых европейских стран, участвующих в конкурсе.

"Масла в огонь добавило открытие посольства США в Иерусалиме", — считает Роман Алексеев. По его словам, "события, с этим связанные, не на шутку напугали европейцев". "Они не хотят политизировать конкурс и боятся повторения киевского "Евровидения" в прошлом году, когда Украина фактически превратила конкурс в политическое мероприятие и сведение счетов с Россией", — сказал собеседник агентства.

Правительство Нетаньяху предпочитает не вмешиваться в процесс выбора города для проведения конкурса. Стало известно, что министр культуры Мири Регев, ранее заявившая, что если Евровидение в 2019-м не пройдет Иерусалиме, то вообще не состоится в Израиле, не будет допущена к организации мероприятия. Решение было принято по итогам селекторного совещания.

А пока израильские организаторы и европейские хозяева "Евровидения" продолжают искать наиболее подходящую площадку в городах Израиля теперь уже на конкурсной основе, свой выбор сделала израильская певица Ахиноам Нини, выступающая под сценическим псевдонимом Ноа. Она представляла Израиль на Евровидении-2009 в дуэте с арабской певицей Мирой Ауад.

Как пишет агентство еврейских новостей JTA, Ноа призвала провести "Евровидение" 2019 года в Тель-Авиве. Ноа убеждена, что песенный конкурс – это "не политика, а развлечение", потому ему место в Тель-Авиве, "городе радости, жизни и счастья".