В Казахстане четверо детей утонули во время купания

АЛМА-АТА, 25 июн – РИА Новости. Четверо детей от 9 до 12 лет утонули при купании в канале "Нура-Есиль" в районе поселка Пригородный около Астаны, сообщил РИА Новости представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его информации, сообщение о пропаже детей поступило спасателям в воскресенье, они незамедлительно занялись поисками.

"Поиски дали результат только сегодня. Утром, в 5 часов 17 минут (02.17 мск) в районе поселка "Пригородный" в канале "Нура-Есиль" обнаружены и извлечены тела детей 2006, 2007, 2007 и 2009 годов рождения, которые утонули в воскресенье во время купания в непредназначенном для купания месте", — рассказал Иманкулов.

По его данным, дети были оставлены без родительского контроля.