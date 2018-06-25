Эрдоган пообещал после победы на выборах работать днем и ночью

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, пообещал им работать днем и ночью, превратив свою страну в пример для всего мира
Ранее СМИ сообщили, что во время митинга сторонников президента в Стамбуле ребенок застрял ногой в автоматическом заграждении для автомобилей перед резиденцией Эрдогана.
"Я бы сюда приехал раньше, но в Стамбуле произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Я поехал к нему в больницу и только потом, поговорив с докторами, направился в Анкару. Сейчас ему делают операцию, ему семь лет. Помолитесь за него", — сказал Эрдоган.
Он добавил, что главными победителями на выборах стали демократия и народная воля. "Вы пишете историю, я вас благодарю", — сказал турецкий лидер.
На досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").
На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает 53,5% голосов и большинство мест в парламенте.
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.