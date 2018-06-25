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В мире

Молчаливое согласие: как Эрдоган получил единоличную власть

Сюжет:
Выборы в Турции (55)
08:2325.06.2018
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© AP Photo / PoolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Pool

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Татьяна Меликян. В Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Реджеп Тайип Эрдоган набрал необходимые проценты для победы в первом туре. Его основной соперник Мухаррем Индже (от оппозиционной Народно-республиканской партии), обвинявший Эрдогана в узурпации власти, не смог составить серьезную конкуренцию. Именно с его кандидатурой в Стамбуле связывали надежды на перемены, но о своем выборе предпочитали не распространяться. РИА Новости рассказывает, как прошли самые спокойные за последние годы выборы в Турции.

Подсчет голосов на избирательном участке в Анкаре. Архивное фото
© РИА Новости / Алтан Гочер
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В Турции на президентских выборах "проголосовали" за Путина, сообщили СМИ
Дверь маленькой пристройки возле религиозной школы квартала Касымпаша закрылась, и грузный мужчина, выставив на стол стаканчики с чаем, предложил: "А теперь прямо скажите, что вы думаете про Эрдогана". Он пригласил представителей прессы не столько чтобы поговорить, сколько чтобы послушать: как там в России воспринимают турецких политиков.

Вообще-то российским журналистам рекомендовали быть осторожнее в этом месте. Во-первых, не у каждого была аккредитация (в Турции корреспондентам иностранной прессы нужны не только визы, но и разрешения на работу). Во-вторых, квартал считается очень консервативным и журналистам тут не рады. Но вопреки ожиданиям, те, кто все-таки соглашался говорить, намекали, что сделали выбор в пользу главного соперника Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
Суперсултан: кто помешает Эрдогану получить больше власти
"Как я проголосовал? Я не дал продолжиться диктатуре", — ответил мужчина примерно 40 лет. Имя свое он не назвал, но рассказал, что работает поваром в одной из гостиниц. Двое избирателей вместо ответа произнесли "tamam" ("хватит" по-турецки) и продолжили свой путь. Хештег #tamam накануне выборов стал трендом. Все началось с того, что в одной из своих речей Эрдоган пообещал уйти, когда народ скажет "хватит". В итоге социальные сети переполонили сообщения с этим словом, потом они стали появляться на уличных плакатах и машинах.

Касымпаша — родной для Эрдогана квартал, и на поддержку его жителей он очень рассчитывал. Только местных здесь все меньше, они сдают квартиры и уезжают в более благополучные районы. В той самой религиозной школе, где организовали голосование, встречалось много женщин, укутанных в черные длинные платки. Одна из них на вопрос о предпочтениях ответила: "Все будет хорошо с верующими". Здесь же сидели и по-европейски одетые девушки, кто-то пришел на участок в коротких шортах, многие спокойно курили. Но о своем выборе предпочитали не говорить.

© AFP 2018 / Aris MessinisСторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле
© AFP 2018 / Aris Messinis
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле

Такое же молчание хранили и в другом районе Стамбула. Джихангир считается богемным местечком. На каждом шагу тут уютные кафешки, модно одетая публика, чистенькие отреставрированные дома. Здесь живет творческая интеллигенция, хозяева картинных галерей, иностранцы — абсолютно светский квартал.

Портреты кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Мерал Акшенер на улице Анкары. 24 июня 2018
© AP Photo / Ali Unal
Спокойно и при высокой явке. Как в Турции прошли выборы
В одной из местных школ также организовали голосование, внутрь можно было пройти без предъявления документов, устроители расслабленно сидели за столами, некоторые ставили возле ноутбуков коробки с ланчем и неторопливо перекусывали. Корреспондент РИА Новости не заметил ни одной камеры наблюдения в комнатах для голосования и ни одного КОИБа. Все бюллетени пересчитывают вручную. За честностью подсчетов следили представители партий, допущенные на участки.

Но и в таком светском месте жители неохотно общались с прессой: почти никто не называл своих имен и о сделанном выборе предпочитал говорить намеками. Например: "Я голосовал за перемены" или "Нас все достало, но не буду называть имен". Одна из женщин прямо сказала, что отдала голос Индже, но к его обещаниям решить вопрос с сирийскими беженцами (а их в Турции порядка четырех миллионов) отнеслась со скепсисом. "Нелегкое у них положение, но все-таки надо отправить их восвояси, когда там все успокоится", — разводила она руками. "У меня зарплата две тысячи лир, 1400 я отдаю за квартиру — считаешь, это нормально? Пусть Инджи попробует все наладить", — говорил молодой парень, проголосовавший за соперника Эрдогана.

Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре. 24 июня 2018
© Sputnik
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Эксперт объяснил победу Эрдогана на выборах президента Турции
У сторонников действующего президента были другие аргументы: он яркий лидер, опытный политик и учится на своих ошибках. Эрдоган во время кампании оставался самой популярной и влиятельной фигурой. Но и его сторонники, заприметив камеру или диктофон, старались отойти подальше от иностранной прессы. "Просто вам не доверяют, слишком много плохого вы понаписали в своих газетах", — объяснил один из местных жителей.

Было неудивительно, что выборы в итоге прошли спокойно и без серьезных происшествий. Сообщалось, что во время различных инцидентов пострадали восемь человек, но их жизни ничего не угрожает. Самое серьезное происшествие не имело прямого отношения к главным событиям: был застрелен глава отделения оппозиционной Хорошей партии в провинции Эрзурум на востоке Турции Мехмет Сиддык Дурмаз. "Но это межсемейные разборки", — объяснили в партии.

Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool
Эрдоган одержал двойную победу на выборах в Турции
В МВД страны подтвердили: завершившиеся выборы были самыми спокойными по сравнению с четырьмя предыдущими. И даже запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана на 24 часа приостановила политическую и военную деятельность против властей, чтобы "создать спокойные условия и расширить возможности для курдских избирателей".

Сам Эрдоган отдал свой голос на одном из избирательных участков в Стамбуле. По словам турецкого лидера, президентская форма правления, к которой Турция окончательно перейдет после выборов, позволит ей быстрыми темпами войти в число самых развитых стран мира. "Турция переживает новый этап демократических изменений, меняется форма государственного правления", — добавил Эрдоган.

Предвыборный агитационный плакат Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре
© РИА Новости / Алтан Гочер
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Эрдоган оценил рекордную явку на выборах
Перемены обещал и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, проголосовавший в Измире. По его словам, страна идет к новым горизонтам. Правда, за этим горизонтом не виднеется его должность — в обновленной системе не будет премьер-министров. Йылдырым уже решил, что делать, — он заберет кресло премьера с собой и выставит на аукцион.

Единственной интригой прошедших выборов оказался результат прокурдской Партии демократии народов. Она набрала больше десяти процентов и прошла в парламент. Но лидерство осталось за правящей Партией справедливости и развития. Технически у парламента сохранится возможность объявить импичмент президенту, но для этого понадобится большинство в три пятых (360 из 600 депутатов). Учитывая количество сторонников Эрдогана, это условие невыполнимое. А значит, действующий турецкий лидер добился всех поставленных на этих досрочных выборах целей. Осталось только наконец снять режим чрезвычайного положения. За ненадобностью.

© AP Photo / Presidency Press Service/ PoolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к сторонникам во время предвыборного митинга в Стамбуле
© AP Photo / Presidency Press Service/ Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к сторонникам во время предвыборного митинга в Стамбуле
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Dmitriy Koshnikov
Вял пример с президента России.
08:35
25.06.2018
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