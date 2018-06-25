Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах‍

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Глава Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на выборах главы государства.

Десятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия демократии народов.

Окончательные итоги выборов подведут в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.

На досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,5% по данным обработки 98% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.