Эрдоган одержал двойную победу на выборах в Турции

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу уже в первом туре президентских выборов, заручившись поддержкой 52,5% избирателей по итогам обработки 98% бюллетеней.
На досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").
Основной соперник Эрдогана Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,3%, Акшенер — 7,4%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%. На парламентских выборах основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья – 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.
Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе правления, принятые на референдуме в апреле 2017 года.
Представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) сперва опровергали информацию о том, что выборы могут быть проведены досрочно. Однако в апреле лидер националистической Партии национального движения (ПНД) Девлет Бахчели выступил с предложением о досрочных выборах, мотивировав это необходимостью скорейшего перехода к президентской системе. Эрдоган тут же принял это предложение и объявил о досрочных президентских и парламентских выборах 24 июня, после чего соответствующее постановление было принято турецким парламентом.
Реальной причиной для назначения досрочных выборов эксперты считают ухудшение экономического положения страны и связанные с этим опасения Эрдогана по поводу падения своего рейтинга до 2019 года.
Индже, ранее малоизвестный среди избирателей депутат парламента от оппозиции, провел успешную кампанию, сумел объединить вокруг себя противников турецкого лидера и достиг рейтинга около 30%, который является максимальным для его партии за последние 40 лет.
Индже критиковал политику Эрдогана внутри страны, где в последние месяцы значительно упал курс турецкой лиры и возросла инфляция, а также в Сирии. Кандидат от оппозиционной партии обещал восстановить дипломатические отношения с Дамаском и урегулировать курдский вопрос. В интервью РИА Новости он также высказался за укрепление добрососедских отношений Турции с Россией.
Выборы прошли без серьезных инцидентов
Выборы прошли в условиях чрезвычайного положения, введенного в Турции после попытки переворота в июле 2016 года, и при повышенных мерах безопасности. Правопорядок обеспечивали более 531 тысячи сотрудников сил безопасности. Как объявило МВД, голосование обошлось без серьезных инцидентов. Всего в ходе выборов было зафиксировано 362 незначительных происшествия, из них 100 связаны с тем, что граждане фотографировали бюллетени во время голосования. Отмечалось, что завершившиеся выборы были самыми спокойными по сравнению с четырьмя предыдущими.
Эрдоган проголосовал на одном из избирательных участков в Стамбуле. "По всей Турции хорошая явка, каких-либо инцидентов не зафиксировано", — сказал он журналистам. По словам турецкого лидера, президентская форма правления, к которой Турция окончательно перейдет после выборов, позволит ей более быстрыми темпами войти в число самых развитых стран мира. "Турция переживает новый этап демократических изменений, меняется форма государственного правления", — добавил Эрдоган.
Избирательные участки закрылись в 17.00, и уже менее через два часа стали появляться первые результаты, свидетельствующие об оглушительной победе Эрдогана, который набирал около 60% голосов, более чем на 30% опережая Индже. По мере подсчета голосов разрыв между ними сократился до 22%, тем не менее турецкий лидер, по предварительным данным выборов, уверенно побеждает в первом туре, набрав более 52% голосов.
Он объявил о своей победе, выступая перед сторонниками в Стамбуле. "Наш народ доверил нам работу по исполнению обязанностей президента… Девяносто процентов явки — это рекорд, это показатель и урок демократии для всех. Народ выразил свою волю. Всю напряженность, которая была во время предвыборной кампании, нужно оставить и с решимостью продолжать идти вперед. Надеюсь, что никто не будет бросать тень на нашу избирательную систему и наносить ущерб ей ради того, чтобы скрыть свою неудачу", — заявил Эрдоган.
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Турции не выявила каких-либо серьезных нарушений, заявил член делегации, депутат Госдумы РФ Артем Туров.
"Мы сегодня с коллегами из Государственной Думы, которые представляют делегацию ПА ОБСЕ, посетили 11 избирательных участков в Анкаре, начиная с открытия до подсчетов результатов. Считаем, что выборы прошли прозрачно и открыто в рамках действующего законодательства. Не можем отметить какие-либо нарушения на тех участках, где мы были, которые могли повлиять на волеизъявление граждан или могли бы повлиять на результаты выборов", — сказал Туров журналистам.
Он отметил высокую явку избирателей. "К нам очень приветливо относились члены избирательной комиссии, когда узнавали, что мы представляем в рамках миссии делегацию из РФ, нам оказывали полную поддержку, показывали все необходимые документы, списки избирателей, мы имели возможность наблюдать за процессом проведения голосования", — добавил член делегации.
Отношения с Россией будут развиваться
Как заявил РИА Новости профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил, Эрдоган одержал победу уже в первом туре президентских выборов, так как оппозиция не смогла выставить единого кандидата.
Он отметил, что после выборов в Турции вступает в силу президентская система. "Полномочия президента будут расширены, будет сокращено число министерств, с 550 до 600 увеличится число депутатов в парламенте. Прокурдская партия прошла в парламент, в нем появилась новая Хорошая партия. Здесь главный вопрос: насколько будет силен парламент на фоне сильного президента", — сказал эксперт.
Исмаил считает, что победа на выборах является для Эрдогана кредитом доверия на решение насущных проблем в Турции. "Ему придется вплотную взяться за решение многих накопившихся экономических и некоторых политических проблем, вопросов внешней политики. Эрдоган должен найти вариант для разрешения так называемой курдской проблемы, это один из самых важных вызовов, который будет стоять перед ним", — сказал собеседник агентства.
Турецкий эксперт уверен, что отношения с Россией будут продолжать развиваться. "Эрдоган в своих выступлениях намекал на то, что Запад давит на сильных лидеров — на Владимира Путина и лично на него. Сравнение интересное, ведь впервые турецкий президент сравнил себя с зарубежным политическим лидером. Это показатель того, что отношения с Россией, с Путиным будут продолжены", — отметил Исмаил.