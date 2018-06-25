Эрдоган одержал двойную победу на выборах в Турции

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу уже в первом туре президентских выборов, заручившись поддержкой 52,5% избирателей по итогам обработки 98% бюллетеней.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4%, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает 342 из 600 мест в парламенте. Эрдоган станет первым турецким лидером после перехода на президентскую систему, которая окончательно установится после этих выборов.

На досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Основной соперник Эрдогана Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,3%, Акшенер — 7,4%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%. На парламентских выборах основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья – 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе правления, принятые на референдуме в апреле 2017 года.

Представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) сперва опровергали информацию о том, что выборы могут быть проведены досрочно. Однако в апреле лидер националистической Партии национального движения (ПНД) Девлет Бахчели выступил с предложением о досрочных выборах, мотивировав это необходимостью скорейшего перехода к президентской системе. Эрдоган тут же принял это предложение и объявил о досрочных президентских и парламентских выборах 24 июня, после чего соответствующее постановление было принято турецким парламентом.

Реальной причиной для назначения досрочных выборов эксперты считают ухудшение экономического положения страны и связанные с этим опасения Эрдогана по поводу падения своего рейтинга до 2019 года.

Бесспорным фаворитом президентской гонки считался Эрдоган, который энергично провел свою избирательную кампанию, построив ее на экономических успехах, которых страна добилась с 2002 года, когда к власти пришла возглавляемая им ПСР. На проведенных во многих городах страны предвыборных митингах он много говорил об успехах в борьбе с терроризмом, ссылаясь на последние операции турецкой армии на севере Сирии и Ирака против курдских формирований, которых в Анкаре считают террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Действующий президент Турции также утверждал, что Запад ждет его поражения на выборах, и призывал избирателей преподать ему урок.

Индже, ранее малоизвестный среди избирателей депутат парламента от оппозиции, провел успешную кампанию, сумел объединить вокруг себя противников турецкого лидера и достиг рейтинга около 30%, который является максимальным для его партии за последние 40 лет.

Индже критиковал политику Эрдогана внутри страны, где в последние месяцы значительно упал курс турецкой лиры и возросла инфляция, а также в Сирии. Кандидат от оппозиционной партии обещал восстановить дипломатические отношения с Дамаском и урегулировать курдский вопрос. В интервью РИА Новости он также высказался за укрепление добрососедских отношений Турции с Россией.

Выборы прошли без серьезных инцидентов

Относительно новым лицом в турецкой политике стала и Акшенер, которая ранее покинула ряды националистической партии из-за несогласия с ее лидером Бахчели, поддерживающим Эрдогана, и осенью прошлого года основала умеренно националистическую Хорошую партию. Экс-лидер прокурдской Партии демократии народов Демирташ пользуется большой популярностью в населенных преимущественно курдами юго-восточных турецких провинциях. Ему пришлось вести свою кампанию в условиях заключения, так как он в числе 10 депутатов своей партии был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в связях с РПК и является фигурантом нескольких судебных процессов.

Выборы прошли в условиях чрезвычайного положения, введенного в Турции после попытки переворота в июле 2016 года, и при повышенных мерах безопасности. Правопорядок обеспечивали более 531 тысячи сотрудников сил безопасности. Как объявило МВД, голосование обошлось без серьезных инцидентов. Всего в ходе выборов было зафиксировано 362 незначительных происшествия, из них 100 связаны с тем, что граждане фотографировали бюллетени во время голосования. Отмечалось, что завершившиеся выборы были самыми спокойными по сравнению с четырьмя предыдущими.

Агентство Anadolu сообщило, что власти Турции начали расследование по отношению к 10 иностранцам, пытавшимся вмешаться в ход выборов под видом наблюдателей в четырех провинциях. В свою очередь, по данным газеты Milliyet, задержания произошли в юго-восточных провинциях страны, где преобладает курдское население. В провинции Агры были задержаны трое французов, в провинции Ширнак — трое немцев, в провинциях Батман и Диярбакыр — четверо итальянцев. Все они, по версии властей, выдавали себя за наблюдателей ОБСЕ и опрашивали избирателей о ходе выборов. Позже Французская коммунистическая партия заявила о задержании в Агры своей делегации, которая приехала наблюдать за выборами в Турции.

Эрдоган проголосовал на одном из избирательных участков в Стамбуле. "По всей Турции хорошая явка, каких-либо инцидентов не зафиксировано", — сказал он журналистам. По словам турецкого лидера, президентская форма правления, к которой Турция окончательно перейдет после выборов, позволит ей более быстрыми темпами войти в число самых развитых стран мира. "Турция переживает новый этап демократических изменений, меняется форма государственного правления", — добавил Эрдоган.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал в шутку выставить свое кресло на аукцион, так как его должность при переходе на президентскую систему после выборов будет упразднена. "Пусть для народа, для страны эти выборы станут благом. Турция идет к новым горизонтам и будет продолжать свой путь… А мое кресло останется у меня. Я его выставлю на аукцион", — сказал Йылдырым журналистам в Измире, где он голосовал на выборах.

Избирательные участки закрылись в 17.00, и уже менее через два часа стали появляться первые результаты, свидетельствующие об оглушительной победе Эрдогана, который набирал около 60% голосов, более чем на 30% опережая Индже. По мере подсчета голосов разрыв между ними сократился до 22%, тем не менее турецкий лидер, по предварительным данным выборов, уверенно побеждает в первом туре, набрав более 52% голосов.

Он объявил о своей победе, выступая перед сторонниками в Стамбуле. "Наш народ доверил нам работу по исполнению обязанностей президента… Девяносто процентов явки — это рекорд, это показатель и урок демократии для всех. Народ выразил свою волю. Всю напряженность, которая была во время предвыборной кампании, нужно оставить и с решимостью продолжать идти вперед. Надеюсь, что никто не будет бросать тень на нашу избирательную систему и наносить ущерб ей ради того, чтобы скрыть свою неудачу", — заявил Эрдоган.

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Турции не выявила каких-либо серьезных нарушений, заявил член делегации, депутат Госдумы РФ Артем Туров.

"Мы сегодня с коллегами из Государственной Думы, которые представляют делегацию ПА ОБСЕ, посетили 11 избирательных участков в Анкаре, начиная с открытия до подсчетов результатов. Считаем, что выборы прошли прозрачно и открыто в рамках действующего законодательства. Не можем отметить какие-либо нарушения на тех участках, где мы были, которые могли повлиять на волеизъявление граждан или могли бы повлиять на результаты выборов", — сказал Туров журналистам.

Он отметил высокую явку избирателей. "К нам очень приветливо относились члены избирательной комиссии, когда узнавали, что мы представляем в рамках миссии делегацию из РФ, нам оказывали полную поддержку, показывали все необходимые документы, списки избирателей, мы имели возможность наблюдать за процессом проведения голосования", — добавил член делегации.

Отношения с Россией будут развиваться

Как заявил РИА Новости профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил, Эрдоган одержал победу уже в первом туре президентских выборов, так как оппозиция не смогла выставить единого кандидата.

"Эксперты предполагали, что возможен второй тур, потому что многие данные говорили о слабости в настоящий момент позиции правящей партии и президента. Критика основывалась на падении курса турецкой лиры, экономических проблемах. Но главный недостаток оппозиции в том, что она не смогла выдвинуть единого кандидата. Эрдоган показал, что он сильный политик, умеет лавировать, использовать ситуацию в свою пользу", — сказал Исмаил.

Он отметил, что после выборов в Турции вступает в силу президентская система. "Полномочия президента будут расширены, будет сокращено число министерств, с 550 до 600 увеличится число депутатов в парламенте. Прокурдская партия прошла в парламент, в нем появилась новая Хорошая партия. Здесь главный вопрос: насколько будет силен парламент на фоне сильного президента", — сказал эксперт.

Исмаил считает, что победа на выборах является для Эрдогана кредитом доверия на решение насущных проблем в Турции. "Ему придется вплотную взяться за решение многих накопившихся экономических и некоторых политических проблем, вопросов внешней политики. Эрдоган должен найти вариант для разрешения так называемой курдской проблемы, это один из самых важных вызовов, который будет стоять перед ним", — сказал собеседник агентства.

Турецкий эксперт уверен, что отношения с Россией будут продолжать развиваться. "Эрдоган в своих выступлениях намекал на то, что Запад давит на сильных лидеров — на Владимира Путина и лично на него. Сравнение интересное, ведь впервые турецкий президент сравнил себя с зарубежным политическим лидером. Это показатель того, что отношения с Россией, с Путиным будут продолжены", — отметил Исмаил.