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Эрдоган одержал двойную победу на выборах в Турции

Сюжет:
Выборы в Турции (52)
02:3625.06.2018
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© AP Photo / Yasin Bulbul/PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу уже в первом туре президентских выборов, заручившись поддержкой 52,5% избирателей по итогам обработки 98% бюллетеней.

Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре. 24 июня 2018
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Эксперт объяснил победу Эрдогана на выборах президента Турции
На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4%, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает 342 из 600 мест в парламенте. Эрдоган станет первым турецким лидером после перехода на президентскую систему, которая окончательно установится после этих выборов.

На досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Основной соперник Эрдогана Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,3%, Акшенер — 7,4%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%. На парламентских выборах основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья – 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.

Подсчет голосов на избирательном участке в Анкаре. Архивное фото
© РИА Новости / Алтан Гочер
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В Турции на президентских выборах "проголосовали" за Путина, сообщили СМИ
Новые лица в турецкой политике

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе правления, принятые на референдуме в апреле 2017 года.

Представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) сперва опровергали информацию о том, что выборы могут быть проведены досрочно. Однако в апреле лидер националистической Партии национального движения (ПНД) Девлет Бахчели выступил с предложением о досрочных выборах, мотивировав это необходимостью скорейшего перехода к президентской системе. Эрдоган тут же принял это предложение и объявил о досрочных президентских и парламентских выборах 24 июня, после чего соответствующее постановление было принято турецким парламентом.

Реальной причиной для назначения досрочных выборов эксперты считают ухудшение экономического положения страны и связанные с этим опасения Эрдогана по поводу падения своего рейтинга до 2019 года.

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Aris Messinis
В Стамбуле сторонники Эрдогана празднуют победу до итогов выборов
Бесспорным фаворитом президентской гонки считался Эрдоган, который энергично провел свою избирательную кампанию, построив ее на экономических успехах, которых страна добилась с 2002 года, когда к власти пришла возглавляемая им ПСР. На проведенных во многих городах страны предвыборных митингах он много говорил об успехах в борьбе с терроризмом, ссылаясь на последние операции турецкой армии на севере Сирии и Ирака против курдских формирований, которых в Анкаре считают террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Действующий президент Турции также утверждал, что Запад ждет его поражения на выборах, и призывал избирателей преподать ему урок.

Индже, ранее малоизвестный среди избирателей депутат парламента от оппозиции, провел успешную кампанию, сумел объединить вокруг себя противников турецкого лидера и достиг рейтинга около 30%, который является максимальным для его партии за последние 40 лет.

Индже критиковал политику Эрдогана внутри страны, где в последние месяцы значительно упал курс турецкой лиры и возросла инфляция, а также в Сирии. Кандидат от оппозиционной партии обещал восстановить дипломатические отношения с Дамаском и урегулировать курдский вопрос. В интервью РИА Новости он также высказался за укрепление добрососедских отношений Турции с Россией.

Подсчет голосов на избирательном участке в Анкаре. 24 июня 2018
© РИА Новости / Алтан Гочер
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Наблюдатели не выявили нарушений на выборах в Турции
Относительно новым лицом в турецкой политике стала и Акшенер, которая ранее покинула ряды националистической партии из-за несогласия с ее лидером Бахчели, поддерживающим Эрдогана, и осенью прошлого года основала умеренно националистическую Хорошую партию. Экс-лидер прокурдской Партии демократии народов Демирташ пользуется большой популярностью в населенных преимущественно курдами юго-восточных турецких провинциях. Ему пришлось вести свою кампанию в условиях заключения, так как он в числе 10 депутатов своей партии был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в связях с РПК и является фигурантом нескольких судебных процессов.

Выборы прошли без серьезных инцидентов

Выборы прошли в условиях чрезвычайного положения, введенного в Турции после попытки переворота в июле 2016 года, и при повышенных мерах безопасности. Правопорядок обеспечивали более 531 тысячи сотрудников сил безопасности. Как объявило МВД, голосование обошлось без серьезных инцидентов. Всего в ходе выборов было зафиксировано 362 незначительных происшествия, из них 100 связаны с тем, что граждане фотографировали бюллетени во время голосования. Отмечалось, что завершившиеся выборы были самыми спокойными по сравнению с четырьмя предыдущими.

Голосование на досрочных президентских и парламентских выборах в Диярбакыре, Турция. 24 июня 2018
© Sputnik / Sertaç Kayar
В Турции в день выборов застрелили активиста оппозиционной партии
Агентство Anadolu сообщило, что власти Турции начали расследование по отношению к 10 иностранцам, пытавшимся вмешаться в ход выборов под видом наблюдателей в четырех провинциях. В свою очередь, по данным газеты Milliyet, задержания произошли в юго-восточных провинциях страны, где преобладает курдское население. В провинции Агры были задержаны трое французов, в провинции Ширнак — трое немцев, в провинциях Батман и Диярбакыр — четверо итальянцев. Все они, по версии властей, выдавали себя за наблюдателей ОБСЕ и опрашивали избирателей о ходе выборов. Позже Французская коммунистическая партия заявила о задержании в Агры своей делегации, которая приехала наблюдать за выборами в Турции.

Эрдоган проголосовал на одном из избирательных участков в Стамбуле. "По всей Турции хорошая явка, каких-либо инцидентов не зафиксировано", — сказал он журналистам. По словам турецкого лидера, президентская форма правления, к которой Турция окончательно перейдет после выборов, позволит ей более быстрыми темпами войти в число самых развитых стран мира. "Турция переживает новый этап демократических изменений, меняется форма государственного правления", — добавил Эрдоган.

Портреты кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Мерал Акшенер на улице Анкары. 24 июня 2018
© AP Photo / Ali Unal
Спокойно и при высокой явке. Как в Турции прошли выборы
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал в шутку выставить свое кресло на аукцион, так как его должность при переходе на президентскую систему после выборов будет упразднена. "Пусть для народа, для страны эти выборы станут благом. Турция идет к новым горизонтам и будет продолжать свой путь… А мое кресло останется у меня. Я его выставлю на аукцион", — сказал Йылдырым журналистам в Измире, где он голосовал на выборах.

Избирательные участки закрылись в 17.00, и уже менее через два часа стали появляться первые результаты, свидетельствующие об оглушительной победе Эрдогана, который набирал около 60% голосов, более чем на 30% опережая Индже. По мере подсчета голосов разрыв между ними сократился до 22%, тем не менее турецкий лидер, по предварительным данным выборов, уверенно побеждает в первом туре, набрав более 52% голосов.

Он объявил о своей победе, выступая перед сторонниками в Стамбуле. "Наш народ доверил нам работу по исполнению обязанностей президента… Девяносто процентов явки — это рекорд, это показатель и урок демократии для всех. Народ выразил свою волю. Всю напряженность, которая была во время предвыборной кампании, нужно оставить и с решимостью продолжать идти вперед. Надеюсь, что никто не будет бросать тень на нашу избирательную систему и наносить ущерб ей ради того, чтобы скрыть свою неудачу", — заявил Эрдоган.

Голосование на досрочных президентских и парламентских выборах в Диярбакыре, Турция. 24 июня 2018
© Sputnik / Sertaç Kayar
В Турции расследуют дела иностранцев, обвиняемых во вмешательстве в выборы
Наблюдатели не выявили нарушений

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Турции не выявила каких-либо серьезных нарушений, заявил член делегации, депутат Госдумы РФ Артем Туров.

"Мы сегодня с коллегами из Государственной Думы, которые представляют делегацию ПА ОБСЕ, посетили 11 избирательных участков в Анкаре, начиная с открытия до подсчетов результатов. Считаем, что выборы прошли прозрачно и открыто в рамках действующего законодательства. Не можем отметить какие-либо нарушения на тех участках, где мы были, которые могли повлиять на волеизъявление граждан или могли бы повлиять на результаты выборов", — сказал Туров журналистам.

Он отметил высокую явку избирателей. "К нам очень приветливо относились члены избирательной комиссии, когда узнавали, что мы представляем в рамках миссии делегацию из РФ, нам оказывали полную поддержку, показывали все необходимые документы, списки избирателей, мы имели возможность наблюдать за процессом проведения голосования", — добавил член делегации.

Отношения с Россией будут развиваться

Как заявил РИА Новости профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил, Эрдоган одержал победу уже в первом туре президентских выборов, так как оппозиция не смогла выставить единого кандидата.

Председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу выступает перед СМИ после голосования на избирательном участке в Анкаре. 24 июня 2018
© REUTERS / Stoyan Nenov
Лидер турецкой оппозиции заявил о возможных нарушениях на выборах
"Эксперты предполагали, что возможен второй тур, потому что многие данные говорили о слабости в настоящий момент позиции правящей партии и президента. Критика основывалась на падении курса турецкой лиры, экономических проблемах. Но главный недостаток оппозиции в том, что она не смогла выдвинуть единого кандидата. Эрдоган показал, что он сильный политик, умеет лавировать, использовать ситуацию в свою пользу", — сказал Исмаил.

Он отметил, что после выборов в Турции вступает в силу президентская система. "Полномочия президента будут расширены, будет сокращено число министерств, с 550 до 600 увеличится число депутатов в парламенте. Прокурдская партия прошла в парламент, в нем появилась новая Хорошая партия. Здесь главный вопрос: насколько будет силен парламент на фоне сильного президента", — сказал эксперт.

Исмаил считает, что победа на выборах является для Эрдогана кредитом доверия на решение насущных проблем в Турции. "Ему придется вплотную взяться за решение многих накопившихся экономических и некоторых политических проблем, вопросов внешней политики. Эрдоган должен найти вариант для разрешения так называемой курдской проблемы, это один из самых важных вызовов, который будет стоять перед ним", — сказал собеседник агентства.

Турецкий эксперт уверен, что отношения с Россией будут продолжать развиваться. "Эрдоган в своих выступлениях намекал на то, что Запад давит на сильных лидеров — на Владимира Путина и лично на него. Сравнение интересное, ведь впервые турецкий президент сравнил себя с зарубежным политическим лидером. Это показатель того, что отношения с Россией, с Путиным будут продолжены", — отметил Исмаил.

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