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Эксперт объяснил победу Эрдогана на выборах президента Турции

Сюжет:
Выборы в Турции (52)
01:4525.06.2018
07031
© SputnikПерейти в фотобанкМужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре. 24 июня 2018Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре. 24 июня 2018
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АНКАРА, 25 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу уже в первом туре президентских выборов в стране, так как оппозиция не смогла выставить единого кандидата, заявил РИА Новости профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил.

Подсчет голосов на избирательном участке в Анкаре. Архивное фото
© РИА Новости / Алтан Гочер
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На досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,5% по данным обработки 98% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,3%, Акшенер — 7,4%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте.

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Aris Messinis
В Стамбуле сторонники Эрдогана празднуют победу до итогов выборов
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья – 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.

"Эксперты предполагали, что возможен второй тур, потому что многие данные говорили о слабости в настоящий момент позиции правящей партии и президента. Критика основывалась на падении курса лиры, экономических проблемах. Но главный недостаток оппозиции в том, что она не смогла выдвинуть единого кандидата. Эрдоган показал, что он сильный политик, умеет лавировать, использовать ситуацию в свою пользу", — сказал Исмаил.

По словам эксперта, Эрдоган в своей предвыборной кампании опирался на итоги операций против курдских формирований в Сирии и Ираке.

"Он сумел воспользовался слабостями оппозиции и показал себя лидером с лучшей стороны. Хотя о его партии такое сказать нельзя – она набрала меньше, чем на предыдущих выборах. Кроме этого, в предвыборный период сохранялась интрига: отдадут ли члены этой националистической Партии национального движения свои голоса Эрдогану. В итоге избиратели ПНД отдали свои голоса за альянс с правящей партией. Эти моменты и решили судьбы выборов", — сказал собеседник агентства.

Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре. 24 июня 2018
© Sputnik
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Лидеры нескольких стран поздравили Эрдогана с переизбранием
Он напомнил, что после выборов в Турции вступает в силу президентская система.

"Полномочия президента будут расширены, будет сокращено число министерств, с 550 до 600 увеличится число депутатов в парламенте. Прокурдская партия прошла в парламент, в нем появилась новая Хорошая партия. Здесь главный вопрос: насколько будет силен парламент на фоне сильного президента", — сказал эксперт.

Исмаил считает, что победа на выборах является для Эрдогана кредитом доверия на решение насущных проблем в Турции.

"Хотя данные выборов пока неофициальные, можно сказать, что итог предрешен, и мы видим самое главное: хотя Эрдоган набрал более 52%, ему придется вплотную взяться за решение многих накопившихся экономических и некоторых политических проблем, вопросов внешней политики. Эрдоган должен найти вариант для разрешения так называемой курдской проблемы. Насколько это будет возможно – не могу сказать, тема очень сложная. Но это один из самых важных вызовов, который будет стоять перед Эрдоганом", — сказал собеседник агентства.

Турецкий эксперт уверен, что отношения с Россией будут продолжать развиваться. "Эрдоган в своих выступлениях намекал на то, что Запад давит на сильных лидеров – на Владимира Путина и лично на него. Сравнение интересное, ведь впервые турецкий президент сравнил себя с зарубежным политическим лидером. Это показатель того, что отношения с Россией, с Путиным будут продолжены", — сказал Исмаил.

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