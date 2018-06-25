В Раде рассказали, как Украина дошла до обнищания

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинские власти своими реформами довели страну до обнищания, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания", — сказал политик.

Также парламентарий уличил власти Украины во лжи. По словам Рабиновича, в стране происходит резкий рост цен, о чем свидетельствует Государственная служба статистики Украины, однако руководство страны заявляет об обратном.

"Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо", — посетовал депутат.

Кроме того, он усомнился в высказываниях министра социальной политики Украины, который ранее объяснил, почему уровень оплаты труда самый низкий в Европе.

"По его мнению, украинцы имеют самую низкую зарплату в Европе только потому, что 40 процентов экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы. Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живем хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство", — сыронизировал Рабинович.

Ранее депутат рассказал, что на Украине назревает катастрофа из-за внешнего долга страны и того, как он выплачивается.