На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Украине назревает катастрофа, заявил депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По словам политика, европейские государства "под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины".

"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов. — Прим. ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро. — Прим. ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет", — посетовал парламентарий.

Он также назвал выдаваемый Киеву кредитный транш "преступным" и заявил, что принять его может лишь "преступник". Рабинович напомнил, что до конца 2018 года Украине предстоит выплатить 12,5 миллиарда долларов, в 2019-м, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, — 12,1 миллиарда долларов, а до конца 2020 года — еще 10,2 миллиарда. В общей сложности, по расчетам депутата, Киев будет вынужден заплатить 117 миллиардов долларов долгов.

"Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну", — сказал политик, призвав власти страны прекратить "идти на поводу у МВФ".

Помимо этого, Рабинович выразил мнение, что единственным выходом из сложившегося кризиса может стать лишь дефолт.

В 2016 и 2017 годах Украина получила от Международного валютного фонда два транша в миллиард долларов каждый. Новый транш Киев рассчитывал получить до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.