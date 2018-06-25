Эрдоган побеждает на выборах с 52,5% по итогам подсчета 98% голосов

Плакаты с изображениями кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Селахаттина Демиртаса. Архивное фото

Плакаты с изображениями кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Селахаттина Демиртаса. Архивное фото

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,5% по данным обработки 98% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu, имеющее право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета.

Его основной соперник Мухаррем Индже набирает 30,8%.

В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах включили фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Демирташ набирает 8,2%, Акшенер — 7,4%, Карамоллаоглу – 0,9%, Перинчек – 0,2%.

Также в Турции прошли парламентские выборы.

На них побеждает правящая Партия справедливости и развития. Она набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21,1%, Хорошая партия — 9,7%, объединяющий их Национальный альянс – 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,4% голосов.

На предыдущих парламентских выборах в Турции в ноябре 2015 года Партия справедливости и развития получила 49,5 % голосов, Народно-республиканская партия — 25,3 %, Партия демократии народов- 10,8 %, Партия национального движения- 11,9%.