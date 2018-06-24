Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции

АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что народ доверил ему пост главы государства по итогам прошедших в воскресенье президентских и парламентских выборов.

"Наш народ доверил нам работу по исполнению обязанностей президента", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV

Глава государства также отметил высокую явку на выборах, которая составила около 90 процентов. По его словам, подобная ситуация является показателем и уроком демократии.

"Благодарю всех проголосовавших граждан. Девяносто процентов явки — это рекорд, это показатель и урок демократии для всех. Народ выразил свою волю. Всю напряженность, которая была во время предвыборной кампании, нужно оставить и с решимостью продолжать идти вперед. Надеюсь, что никто не будет бросать тень на нашу избирательную систему и наносить ущерб ей ради того, чтобы скрыть свою неудачу", — заявил Эрдоган.

По данным подсчета 95 процентов бюллетеней, на президентских выборах лидирует Эрдоган с результатом около 53 процентов, его основной соперник Мухаррем Индже набирает почти 31 процент.