Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Портреты кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Мерал Акшенер на улице Анкары. 24 июня 2018

Портреты кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Мерал Акшенер на улице Анкары. 24 июня 2018

АНКАРА, 24 июн — РИА Новости.Действующий президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах по результатам обработки 70 процентов бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития) к настоящему моменту набирает около 55 процентов голосов, в то время как его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) — более 29 процентов.

Отрыв Эрдогана от Индже сокращается по мере подсчета голосов. Мераль Акшенер (от Хорошей партии) набирает более семи процентов, Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) — более шести процентов, Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчек (от партии "Родина") — менее процента.

Одновременно с президентскими выборами в Турции также проходят парламентские. После обработки 63 процентов бюллетеней лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает почти 45 процентов, Основная оппозиционная Народно-республиканская партия же — 21 процент, Партия национального движения — около 12 процентов, Хорошая партия и Партия демократии народов — менее десяти процентов.

В Турции право голоса имеют чуть более 56 миллионов избирателей.