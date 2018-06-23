Оппозиционный кандидат спрогнозировал будущее Турции при победе Эрдогана

СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Мухаррем Индже на митинге в Стамбуле, где по его оценке он собрал пять миллионов человек, рассказал, что произойдет в стране в случае выигрыша выборов нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Если завтра вечером выигрывает Эрдоган, то на рынках усилится паника, процентная ставка вырастет, вырастет курс (лиры — ред.) к доллару и евро… Сирийцы продолжат приезжать, в стране продолжится пир для гостей. Продолжится прослушивание ваших телефонов", — заявил Индже на митинге в стамбульском районе Малтепе на берегу Мраморного моря.

В случае же выигрыша Индже ситуация будет кардинально противоположной, заявил кандидат. Он пообещал прекратить прослушивание телефонов, а за первые 48 часов Индже пообещал снять режим чрезвычайного положения, действующий в стране с момента попытки переворота в июле 2016 года.

"Мазут для крестьян будет стоить три лиры (около 40 рублей — ред.), минимальная зарплата составит 2200 лир (29500 рублей — ред.), а фундук будет продаваться по 15 лир (200 рублей — ред.)", — заявил кандидат под одобрительные возгласы толпы.

Индже заявил, что на митинге находится пять миллионов человек, однако ни один телевизионный канал не показывает его в прямом эфире. Собравшиеся в ответ разразились недовольным "буу". По словам Индже, ему безразлично, показывает ли его выступления государственный телеканал TRT.

Также Индже заявил, что превратит Стамбул в течение пяти лет в центр туризма. По его словам, нынешние власти города превратил его в центр дешевого туризма и лишили его идентичности.

Участники митинга заняли почти все свободное пространство в парке, на входах и выходах наблюдается давка. Затруднил ситуацию и дождь, многие идут от метро пешком 40 минут ради своего кандидата, так как общественный транспорт не справляется с нагрузками.

У большей части митингующих флаги, преимущественно с изображением "отца" турецкой нации Мустафы Кемаля Ататюрка, а не Индже. Под конец митинга Индже сказал, что "видит эти ваши флаги", чем безмерно обрадовал толпу.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.