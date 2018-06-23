Оппозиционный кандидат спрогнозировал будущее Турции при победе Эрдогана

СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Мухаррем Индже на митинге в Стамбуле, где по его оценке он собрал пять миллионов человек, рассказал, что произойдет в стране в случае выигрыша выборов нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В случае же выигрыша Индже ситуация будет кардинально противоположной, заявил кандидат. Он пообещал прекратить прослушивание телефонов, а за первые 48 часов Индже пообещал снять режим чрезвычайного положения, действующий в стране с момента попытки переворота в июле 2016 года.
"Мазут для крестьян будет стоить три лиры (около 40 рублей — ред.), минимальная зарплата составит 2200 лир (29500 рублей — ред.), а фундук будет продаваться по 15 лир (200 рублей — ред.)", — заявил кандидат под одобрительные возгласы толпы.
Также Индже заявил, что превратит Стамбул в течение пяти лет в центр туризма. По его словам, нынешние власти города превратил его в центр дешевого туризма и лишили его идентичности.
Участники митинга заняли почти все свободное пространство в парке, на входах и выходах наблюдается давка. Затруднил ситуацию и дождь, многие идут от метро пешком 40 минут ради своего кандидата, так как общественный транспорт не справляется с нагрузками.
На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.