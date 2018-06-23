Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018

Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Совете Федерации намерены издать "Белую книгу" нарушений прав человека на Украине до конца года. Об этом RT рассказал первый замглавы комитета верхней палаты по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, в настоящее время идет сбор материалов. Подготовить документ поручила еще в марте спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Тогда она подчеркнула, что украинские власти нарушили "все мыслимые и немыслимые запреты, нормы международного права" и отметила необходимость "достучаться" с помощью собранных доказательств до международного сообщества.

Озабоченность ООН и "сафари" на мирных жителей

В начале недели Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала новый доклад. В документе говорилось о росте жертв среди гражданского населения в Донбассе.

Основной причиной гибели мирных жителей по-прежнему являются обстрелы мирных объектов из реактивных систем залпового огня.

Ранее представители самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военнослужащие организовали "сафари" на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. По их информации, представители ВСУ за определенную плату пустили несколько иностранцев на боевые позиции.

Задержание Кирилла Вышинского

Критике со стороны международных структур подвергаются и действия украинских властей в отношении российских журналистов. В середине мая в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвинили в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.