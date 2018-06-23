МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg заявило об удалении со своего сайта карты мира, на которой не была обозначена территориальная принадлежность российского полуострова Крым.

"Исправлена ошибка с удалением ошибочной карты", — говорится в материале на сайте агентства, из которого удалена карта. При этом оригинальное изображение еще доступно в Twitter.

Ранее агентство опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах. На карте территория Украины была закрашена желтым цветом, что в инфографике указывало на проведение выборов в стране в 2019 году. Территория России в инфографике была отмечена темно-серым цветом, которым обозначены те страны, где выборы уже прошли. Крым при этом был отмечен "нейтральным", светло-серым цветом.

"Важный сигнал"

После публикации карты украинское посольство в Вашингтоне в Twitter призвало Bloomberg исправить изображение, заявив, что Крым является частью Украины и "должен быть закрашен желтым цветом".

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал появление подобных карт в западных СМИ важным сигналом.

По его словам, западные СМИ начали понимать, что Крым — "безусловно, неотъемлемая часть России". Признать этот факт, как отметил Ганжара, мешает идеологизированность позиции некоторых изданий.

Депутат выразил уверенность, что в будущем все больше людей на Западе будут признавать Крым российским.

Другие карты с Крымом

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СМИ признало "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.

В мае на Украине обратили внимание на немецкую карту мира с российским Крымом. Фотографию карты разместил пользователь Facebook Сергей Каменский, который приобрел ее в Германии

В комментариях пользователи привели сообщение украинского консула в Мюнхене Дмитрия Шевченко, в котором говорится, что дипмиссия пытается решить вопрос с принадлежностью Крыма уже больше года. "Были и письма, и встречи с руководством издательства. То есть это не та ситуация, когда они что-то делают просто по ошибке без понимания ситуации. Они все понимают, но то, что Крым надо обозначать российским — это их принципиальная позиция. Нам обещали поддержку в правительстве Баден-Вюртемберга, в мэрии Остфильдерн, но их возможности тоже ограничены, ведь это частная компания", — говорится в цитате.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".