Ганжара прокомментировал появление в Bloomberg карты с "ничьим" Крымом

Агентство Bloomberg опубликовало карту с "ничьим" Крымом. Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал появление подобных карт в западных СМИ важным сигналом.

Агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма.

Инфографика иллюстрирует материал о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой. Украина отмечена желтым цветом, а Россия – темно-серым. При этом полуостров закрашен светло-серым.

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СМИ признало "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал появление подобных карт в западных СМИ важным сигналом.

"Я думаю тот факт, что Bloomberg, публикуя карту, не обозначил Крым как часть Украины, является важным сигналом. Ведь мы помним, с какой позицией выступали подобные СМИ в период воссоединения полуострова с Российской Федерацией. И, спустя более чем четыре года, всем в мире уже понятно, чей сегодня Крым – безусловно, это неотъемлемая часть России. Просто в силу идеологизированной позиции некоторых западных СМИ мы редко видим от них объективную географическую принадлежность полуострова", – сказал Владислав Ганжара.

Он уверен, что в будущем все больше людей на Западе будут признавать Крым российским.

"Мы уже неоднократно видели случаи, на которые подавало ноты протеста украинское государство, когда Крым, в том числе влиятельными СМИ, обозначался частью Российской Федерации. Мы знаем, что и на самой Украине периодически выходят карты, на которых Крым включен в состав России. Это объективная реальность. Но на самом деле абсолютно неважно, включают ли Крым на картах на Западе в состав РФ, важно, что Крым развивается и смотрит в будущее. А со временем, я абсолютно убежден, все больше и больше будет тех, кто не только на словах, но и в таком географическом смысле будет соотносить Крым с неотъемлемой частью Российской Федерации", – отметил крымский депутат.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

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