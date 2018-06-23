Додон заявил об опасности резолюции Генассамблеи ООН по Приднестровью

Диалог по Приднестровью и урегулирование ситуации в регионе (89)

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция Молдавии по Приднестровью нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям, заявил РИА Новости президент Молдавии Игорь Додон.

"Молдавское правительство выдвинуло в ООН инициативу, касающуюся вывода российских войск с территории Молдавии, направленную исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям. Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта", — заявил Додон.

Вывод войск из Приднестровья

ГА ООН в пятницу призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Документ, предложенный Молдавией, приняли простым большинством голосов, "за" проголосовали 64 страны, против выступили 14. Еще 83 государства воздержались.

Документ "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН".

Позиция Москвы

Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".

Резолюция Генассамблеи ООН по Приднестровью не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем, заявил заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Сожалеем в связи с итогами прошедшего голосования. Излишняя политизация произошла именно в тот момент, когда наметился реальный прогресс между Кишиневом и Тирасполем", — сказал Полянский. Он обратил внимание, что авторы проекта не предоставили делегатам необходимого времени для изучения документа и работы над ним. Делегация России на встрече предложила перенести обсуждение документа на следующую сессию Генассамблеи ООН. Однако эта инициатива не была поддержана.

"Молдавский заход в Генассамблее явно не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем", — заявил Полянский.

"Это успех"

"Мы полностью привержены процессу политического урегулирования приднестровской проблемы", — заявил зампостпреда. Он также заверил, что "Россия строго привержена неукоснительному выполнению российским воинским контингентом мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре, реальных оснований для изменения формата которой пока, к сожалению, не просматривается".

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновский, в свою очередь, заявил, что Москва "не должна нервно реагировать" на принятие ООН резолюции по Приднестровью.

"Кремль знает о ранних запросах (о выводе российских военных из Приднестровья — ред.) и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году", — сказал Ульяновский.

Он отметил, что решение ООН — это успех парламента, правительства и его коллег из МИДЕИ.

Премьер Молдавии Павел Филип назвал принятую Генеральной Асамблеей ООН резолюцию по Приднестровью "успехом молдавской дипломатии".

По словам премьера, это историческое событие, которое может стать самым важным с момента получения Молдавией независимости.

Реакция Румынии

Министерство иностранных дел Румынии также приветствовало резолюцию.

"Приветствуем принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о полном и безоговорочном выводе чужих военных сил с территории Республики Молдова", — сообщается в Twitter министерства.

Пресс-служба МИД отметила, что Румыния выступила одним из соавторов проекта резолюции.

В Приднестровье расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая выполняет миротворческую миссию и охраняет склады с боеприпасами.

Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией в 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силовым путем решить политический конфликт в республике.