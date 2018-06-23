Эрдоган сравнил себя с Путиным

СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Асамблее ООН, отметив, что у них есть много общего.

"Говоря об опыте: в Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика – других не припомню, возможно, они есть – один я, а другой – Путин. Потому что если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у нас получается общий процесс в течение 15-16 лет. В результате этого процесса есть результаты, есть и то, что предстоит сделать", — заявил Эрдоган в интервью телерадиокомпании TRT в преддверии президентских и парламентских выборов в Турции, назначенных на воскресенье.

По словам турецкого лидера, у него с Путиным, как и у Турции с Россией, хорошие отношения, что проявилось, когда Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии, а также в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.

На досрочных выборах 24 июня за пост президента будут бороться Реджеп Тайип Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррем Индже (от главной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчек (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.