Дата визита лидера КНДР пока не согласована, заявил Ушаков

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Россия готова продолжать контакты с КНДР, заявил Ушаков Дата визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не согласована, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока нет. Не согласованы ни даты, ни конкретных параметров пока нет", — сказал Ушаков журналистам.