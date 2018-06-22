Жириновский уверен, что Европа бросит Украину как чемодан без ручки

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Европе надоедает терпеть Украину, со временем она бросит Киев как чемодан без ручки, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Раннее Украина внесла в расширенный санкционный список семь политических партий РФ, в том числе "Единую Россию", соответствующий документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.

Также в данный список попали Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и "Патриоты России".

"Мы, партия ЛДПР, не признали ни госпереворот на Украине, ни последовавшие за ним выборы, потому что считаем свержение (экс-президента Виктора) Януковича незаконным. Так что и сама нынешняя украинская власть и все ее решения для нас просто нелегитимны", — сказал Жириновский РИА Новости.

Он также напомнил, что сам был в черных списках на Украине начиная с 1991 года и остается в них сейчас, потому что с первых дней независимости страны говорил о необходимости возвращения Крыма в состав России.

"Вся Украина – это failed state, провалившееся государство, и существует только за счет дотаций из Евросоюза. Но европейцам уже надоедает терпеть Киев, от которого одни проблемы, и рано или поздно (Европа) бросит этот чемодан без ручки. Тогда большая часть этой территории по примеру Крыма вернется в Россию и в региональных законодательных собраниях, в том числе и в Киеве, ЛДПР будет иметь мощную фракцию", — сказал Жириновский.