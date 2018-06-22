Правозащитники отметили рост неонацизма и антисемитизма в ЕС и США

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В Московском бюро по правам человека фиксируют рост проявлений неонацизма, антисемитизма, исламофобии в ряде стран Евросоюза и США, особенно же высок сегодня уровень ксенофобских настроений, по оценкам правозащитников, в странах бывшего соцлагеря и некоторых бывших союзных республиках.
"Опыт таких государств, как США, Англия, Франция, Германия, наглядно подтверждает, что ни высокий уровень развития экономики, ни высокая доля среднего класса в составе населения страны не избавляют от всплесков ксенофобии, националистических и расистских настроений… Уровень ксенофобских настроений особенно высок в странах бывшего социалистического лагеря, в том числе тех, которые уже вступили в Евросоюз", — указано в материалах доклада, которые поступили в РИА Новости.
Правозащитники уточняют, что на Украине, в странах Балтии и в меньшей степени в Германии и Италии ксенофобские и националистические настроения заметно влияют на политическую жизнь.
Нужны качественные программы интеграции мигрантов
Для понимания причин роста неонацизма, антисемитизма, исламофобии и мигрантофобии в ряде стран ЕС и в США нужно анализировать и те радикально-националистические и религиозно-экстремистские настроения, которые имеют место среди выходцев из мусульманских и африканских стран, полагают эксперты бюро.
Они подчеркивают, что крайне важную роль в борьбе с ксенофобией, национализмом и расизмом играют действия государственной власти, нельзя сбрасывать со счетов и общественную деятельность. По словам авторов, большой интерес в этом плане представляют меры, принятые в странах Евросоюза в отношении тех, кто занимается подстрекательством к терроризму в интернете.
Печальный опыт Украины
По мнению экспертов бюро, "в значительной степени радикальные националисты, сделавшие ставку на историческую реабилитацию коллаборационистов и поборников "чистой Украины", способствовали перерастанию украинского политического кризиса в военный конфликт на юго-востоке страны".
Кроме того, в ходе процесса приобретения независимости новые суверенные государства на постсоветском пространстве сделали, среди прочего, ставку и на открытое или латентное использование ксенофобской риторики, во многом схожим путем пошли и страны бывшего соцлагеря, отмечают эксперты. По их словам, рост ксенофобских настроений становится следствием и сопровождающих процесс глобализации миграционных потоков и сильного увеличения числа беженцев из зон конфликтов.
Эти настроения подхватывают политики-популисты, но даже респектабельных лидеров стран-членов ЕС это иногда заставляет прибегать к националистической риторике и как минимум к заявлениям о необходимости сдерживания миграционных потоков, отмечают эксперты бюро.