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Правозащитники отметили рост неонацизма и антисемитизма в ЕС и США

15:0122.06.2018
(обновлено: 15:02 22.06.2018)
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© AP Photo / Vladimir Cicmanec16-летняя Луция Мысликова на митинге неонацистов в чешском городе Брно. Архивное фото16-летняя Луция Мысликова на митинге неонацистов в чешском городе Брно. Архивное фото
© AP Photo / Vladimir Cicmanec

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В Московском бюро по правам человека фиксируют рост проявлений неонацизма, антисемитизма, исламофобии в ряде стран Евросоюза и США, особенно же высок сегодня уровень ксенофобских настроений, по оценкам правозащитников, в странах бывшего соцлагеря и некоторых бывших союзных республиках.

Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
© AP Photo / Bryan Pace
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В новом докладе МБПЧ проанализирован уровень неонацизма, радикального национализма и дискриминационные практики в современном мире в период с 2016 2018 годы.

"Опыт таких государств, как США, Англия, Франция, Германия, наглядно подтверждает, что ни высокий уровень развития экономики, ни высокая доля среднего класса в составе населения страны не избавляют от всплесков ксенофобии, националистических и расистских настроений… Уровень ксенофобских настроений особенно высок в странах бывшего социалистического лагеря, в том числе тех, которые уже вступили в Евросоюз", — указано в материалах доклада, которые поступили в РИА Новости.

Правозащитники уточняют, что на Украине, в странах Балтии и в меньшей степени в Германии и Италии ксенофобские и националистические настроения заметно влияют на политическую жизнь.

Глава Федерации еврейских общин Александр Борода. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Они присутствуют в идеологии ряда политических партий, а порой и раздуваются политиками высокого ранга, представителями властной элиты (для Германии последнее обстоятельство, к счастью, пока не характерно, но присуще многим постсоветским элитам)", — констатируют в МБПЧ.

Нужны качественные программы интеграции мигрантов

Для понимания причин роста неонацизма, антисемитизма, исламофобии и мигрантофобии в ряде стран ЕС и в США нужно анализировать и те радикально-националистические и религиозно-экстремистские настроения, которые имеют место среди выходцев из мусульманских и африканских стран, полагают эксперты бюро.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Эти явления взаимозависимы. Для решения связанных с ними сложных проблем необходимы качественные национальные программы интеграции в европейское общество приезжих из стран Азии и Африки", — считают авторы доклада.

Они подчеркивают, что крайне важную роль в борьбе с ксенофобией, национализмом и расизмом играют действия государственной власти, нельзя сбрасывать со счетов и общественную деятельность. По словам авторов, большой интерес в этом плане представляют меры, принятые в странах Евросоюза в отношении тех, кто занимается подстрекательством к терроризму в интернете.

Печальный опыт Украины

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник на вручении наград военнослужащим ЛНР на линии разграничения в Луганской области. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Действия же политиков на Украине, в странах Балтии, а также в ряде европейских стран служат примером того, что совершенно недопустимо, а именно: ни при каких обстоятельствах нельзя потакать ксенофобским, неонацистским и националистическим настроениям. И уж тем более недопустимо встраивать их в официальную политику", — говорится в докладе.

По мнению экспертов бюро, "в значительной степени радикальные националисты, сделавшие ставку на историческую реабилитацию коллаборационистов и поборников "чистой Украины", способствовали перерастанию украинского политического кризиса в военный конфликт на юго-востоке страны".

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Среди причин роста популярности неонацистских, расистских и радикальных националистических настроений в Европе и в мире, включая благополучные страны, авторы доклада называют, в том числе, все большую отдаленность Второй мировой войны — это трагическое событие постепенно забывается на массовом уровне, так как его влияние на развитие сегодняшних государств и социумов становится все более опосредованным.

Кроме того, в ходе процесса приобретения независимости новые суверенные государства на постсоветском пространстве сделали, среди прочего, ставку и на открытое или латентное использование ксенофобской риторики, во многом схожим путем пошли и страны бывшего соцлагеря, отмечают эксперты. По их словам, рост ксенофобских настроений становится следствием и сопровождающих процесс глобализации миграционных потоков и сильного увеличения числа беженцев из зон конфликтов.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Трудности адаптации и интеграции приезжих вкупе с растущими экономическими проблемами (кризис Еврозоны и европейской интеграции в целом, растущие долги стран – членов ЕС), а также распространение среди европейских мусульман джихадистской идеологии формируют даже в странах с развитыми демократическими институтами запрос на ксенофобию, популизм и крайний национализм с расистскими элементами", — указано в докладе.

Эти настроения подхватывают политики-популисты, но даже респектабельных лидеров стран-членов ЕС это иногда заставляет прибегать к националистической риторике и как минимум к заявлениям о необходимости сдерживания миграционных потоков, отмечают эксперты бюро.

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Матч идёт
0
Бразилия
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