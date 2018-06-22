Правозащитники отметили рост неонацизма и антисемитизма в ЕС и США

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В Московском бюро по правам человека фиксируют рост проявлений неонацизма, антисемитизма, исламофобии в ряде стран Евросоюза и США, особенно же высок сегодня уровень ксенофобских настроений, по оценкам правозащитников, в странах бывшего соцлагеря и некоторых бывших союзных республиках.

В новом докладе МБПЧ проанализирован уровень неонацизма, радикального национализма и дискриминационные практики в современном мире в период с 2016 2018 годы.

"Опыт таких государств, как США, Англия, Франция, Германия, наглядно подтверждает, что ни высокий уровень развития экономики, ни высокая доля среднего класса в составе населения страны не избавляют от всплесков ксенофобии, националистических и расистских настроений… Уровень ксенофобских настроений особенно высок в странах бывшего социалистического лагеря, в том числе тех, которые уже вступили в Евросоюз", — указано в материалах доклада, которые поступили в РИА Новости.

Правозащитники уточняют, что на Украине, в странах Балтии и в меньшей степени в Германии и Италии ксенофобские и националистические настроения заметно влияют на политическую жизнь.

"Они присутствуют в идеологии ряда политических партий, а порой и раздуваются политиками высокого ранга, представителями властной элиты (для Германии последнее обстоятельство, к счастью, пока не характерно, но присуще многим постсоветским элитам)", — констатируют в МБПЧ.

Нужны качественные программы интеграции мигрантов

Для понимания причин роста неонацизма, антисемитизма, исламофобии и мигрантофобии в ряде стран ЕС и в США нужно анализировать и те радикально-националистические и религиозно-экстремистские настроения, которые имеют место среди выходцев из мусульманских и африканских стран, полагают эксперты бюро.

"Эти явления взаимозависимы. Для решения связанных с ними сложных проблем необходимы качественные национальные программы интеграции в европейское общество приезжих из стран Азии и Африки", — считают авторы доклада.

Они подчеркивают, что крайне важную роль в борьбе с ксенофобией, национализмом и расизмом играют действия государственной власти, нельзя сбрасывать со счетов и общественную деятельность. По словам авторов, большой интерес в этом плане представляют меры, принятые в странах Евросоюза в отношении тех, кто занимается подстрекательством к терроризму в интернете.

Печальный опыт Украины

"Действия же политиков на Украине, в странах Балтии, а также в ряде европейских стран служат примером того, что совершенно недопустимо, а именно: ни при каких обстоятельствах нельзя потакать ксенофобским, неонацистским и националистическим настроениям. И уж тем более недопустимо встраивать их в официальную политику", — говорится в докладе.

По мнению экспертов бюро, "в значительной степени радикальные националисты, сделавшие ставку на историческую реабилитацию коллаборационистов и поборников "чистой Украины", способствовали перерастанию украинского политического кризиса в военный конфликт на юго-востоке страны".

Среди причин роста популярности неонацистских, расистских и радикальных националистических настроений в Европе и в мире, включая благополучные страны, авторы доклада называют, в том числе, все большую отдаленность Второй мировой войны — это трагическое событие постепенно забывается на массовом уровне, так как его влияние на развитие сегодняшних государств и социумов становится все более опосредованным.

Кроме того, в ходе процесса приобретения независимости новые суверенные государства на постсоветском пространстве сделали, среди прочего, ставку и на открытое или латентное использование ксенофобской риторики, во многом схожим путем пошли и страны бывшего соцлагеря, отмечают эксперты. По их словам, рост ксенофобских настроений становится следствием и сопровождающих процесс глобализации миграционных потоков и сильного увеличения числа беженцев из зон конфликтов.

"Трудности адаптации и интеграции приезжих вкупе с растущими экономическими проблемами (кризис Еврозоны и европейской интеграции в целом, растущие долги стран – членов ЕС), а также распространение среди европейских мусульман джихадистской идеологии формируют даже в странах с развитыми демократическими институтами запрос на ксенофобию, популизм и крайний национализм с расистскими элементами", — указано в докладе.

Эти настроения подхватывают политики-популисты, но даже респектабельных лидеров стран-членов ЕС это иногда заставляет прибегать к националистической риторике и как минимум к заявлениям о необходимости сдерживания миграционных потоков, отмечают эксперты бюро.